I migliori spumanti italiani per il brindisi di Capodanno: quali comprare senza spendere una fortuna

Quali sono i migliori spumanti tricolore perfetti per festeggiare il Capodanno? Quali acquistare al supermercato senza spendere un patrimonio? Lo scopriremo tra poche righe e c’è anche qualche sorpresa per chi vuole provare gusti nuovi e particolari.

Finalmente ci siamo. Alla mezzanotte di domani festeggeremo la fine di questo difficile 2022 e daremo il benvenuto a un 2023 che per molti si preannuncia decisamente positivo. E come da tradizione lo faremo alzando i calici. Se non sappiamo ancora come riempirli niente paura, perché stiamo per scoprire i migliori spumanti italiani per il brindisi di Capodanno. Spumanti che hanno poco da invidiare allo champagne e che hanno un costo decisamente abbordabile.

Dalnero è lo spumante marchigiano che ci ruberà il cuore

Vogliamo stupire gli ospiti e gli invitati con uno spumante unico nel suo genere e di altissima qualità? E senza dare una mazzata tremenda al portafogli? Il prodotto che fa per noi è sicuramente il DalNero di Silvano Strologo. Il DalNero è uno spumante realizzato con uve Montepulciano in purezza con il metodo Pas Dosè. Caratteristiche che lo rendono ideale sia per il brindisi di mezzanotte che per esaltare formaggi e aperitivi. E costa circa 20 euro.

Ferrari Trentodoc: lo spumante italiano più premiato al Mondo

Se vogliamo puntare sulla tradizione e andare sul sicuro la scelta giusta è sicuramente lo spumante Ferrari Trentodoc. Quando si parla di bollicine questo marchio è una vera garanzia. Basti pensare che anche quest’anno ha conquistato ben 11 medaglie d’oro nel prestigioso Champagne e Sparkling Wine World Championship. Oltre a essere buonissimo, questo spumante è estremamente versatile. Si sposa infatti alla perfezione con piatti di pesce, ricette a base di carne bianca e frutti di mare. Ovvero alcuni tra gli ingredienti tipici del cenone di Capodanno. Nei negozi e negli store online possiamo trovarne di diverse annate ma il prezzo medio si aggira sui 18-19 euro. Decisamente un affare da non farsi sfuggire per fare una straordinaria figura con gli ospiti.

I migliori spumanti italiani per il brindisi di Capodanno: puntiamo sul Franciacorta La Gerla

La Franciacorta è una zona perfetta per una gita tra colline, paesaggi bucolici e incredibili degustazioni. Ma è soprattutto il territorio dove si produce il terzo vino della nostra rassegna: il Franciacorta Brut La Gerla. Probabilmente stiamo parlando di uno dei migliori prodotti in assoluto per qualità-prezzo. Uno spumante realizzato con cura da una piccola realtà familiare e che possiamo trovare online a meno di 15 euro a bottiglia. Perfetto non solo per il brindisi ma anche per accompagnare piatti di carne e portate a base di pesce.