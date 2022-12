Voglia frequente di andare in bagno? Se accade facciamo attenzione a questa quantità di urina

Quando aumenta la frequenza nel fare pipi occorre non sottovalutare il problema. Alcuni disturbi, anche seri, della salute potrebbe favorire la continua voglia di urinare. Occorre preoccuparsi? Scopriamo nelle righe seguenti.

Può accadere che improvvisamente si abbia un forte bisogno di fare pipi, un’esigenza talmente impellente quasi da non poterla controllare. Allora si corre in bagno e si urina accogliendo questa azione con un sollievo raramente provato. Però dopo poco tempo ecco che la necessità di urinare torna impellente e di nuovo si corre in bagno.

Ogni quanto tempo è normale avere bisogno di urinare

Nell’arco della giornata generalmente una persona sente l’esigenza di fare la pipì ogni circa 3-4 ore. Se questa esigenza diventa più frequente potremmo avere qualche problema legato all’apparato urinario. Il problema della minzione frequente, ovvero del bisogno di fare pipi più volte nell’arco della giornata, può essere associato a quantità scarse o abbondanti di urina. Si parla di pollachiuria quando alla frequenza della minzione corrisponde una scarsa quantità di urina. Invece la poliuria è l’aumento della frequenza della minzione legata ad una abbondante quantità di urina emessa.

Voglia frequente di andare in bagno? Attenzione alla quantità di urina

La pollachiuria, la voglia di urinare spesso ma con poco liquido urinario, potrebbe essere un problema legato o alla vescica o alla prostata. La cistite è una delle cause più frequenti di questo disturbo. Questa malattia si presenta come infiammazione della vescica per colpa di batteri. Con la cistite si sente il bisogno frequente di andare in bagno ma la quantità di urina emessa è scarsa. A volte la cistite si accompagna a bruciore e dolore quando si tenta di urinare.

Una colica renale è un’altra causa che potrebbe creare questo disturbo dell’apparato urinario. In questo caso la voglia di fare pipì legata alla scarsa quantità di liquidi potrebbe essere anche accompagnata da dolori. In genere questi si manifestano nella parte basse dell’addome o della schiena. Anche la colite potrebbe essere un disturbo che provoca la pollachiuria.

Un’altra causa dall’aumento della frequenza della voglia di urinare

Anche dei problemi alla prostata potrebbero provocare la pollachiuria nell’uomo. Se questo organo non funziona bene, potrebbe creare nella persona un aumento della frequenza dello stimolo a urinare. Tuttavia pur avendo una maggiore esigenza di urinare, la quantità di liquido emesso sarà modesta. Questo accade perché la prostata ingrossata preme sull’uretra e sulla vescica, creando disturbi nell’orinazione.

Quelle elencate sono solo alcune cause che possono provocare un’improvvisa voglia frequente di andare in bagno legata alla scarsa quantità di liquido. Quando si verifica questo disturbo è bene rivolgersi immediatamente al medico di fiducia per un consulto.