Quando si parla di segni zodiacali fortunati nel corso di quest’anno, l’Ariete occupa sempre una delle prime posizioni. È ormai evidente che il suo momento positivo sia destinato a continuare e che gli astri gli siano particolarmente favorevoli.

A partire dalla prossima settimana, cioè quella dal 30 maggio al 5 giugno, saranno ben 3 gli altri segni che avranno una settimana da ricordare o che, se ben sfruttata, potrebbe dargli discrete soddisfazioni: i Gemelli, il Leone e il Sagittario.

Oltre al solito Ariete, ecco altri 3 segni zodiacali che avranno grande fortuna durante la settimana dal 30 maggio al 5 giugno secondo l’oroscopo

I Gemelli ritroveranno l’ambizione e la motivazione di superare anche gli ostacoli apparentemente più duri, che forse ultimamente avevano smarrito. Grazie all’influsso positivo del Sole, potranno gettarsi a capofitto nelle sfide che gli si parano davanti senza correre particolari rischi. Dal punto di vista della carriera, potrebbero giungere nuove responsabilità, che se ben gestite gli garantiranno molte soddisfazioni. Eventuali dissidi con il partner, invece, si risolveranno presto, siccome questi potrebbe finalmente comprendere meglio le necessità dei Gemelli.

Il Leone avrà Giove e Venere in posizione favorevole. Presto avrà delle novità positive a lavoro. Inoltre, sarà travolto da una grande voglia di amare, nonostante le delusioni che potrebbe avere ricevuto nell’ultimo periodo. La settimana che sta per cominciare sarà quella propizia per uscirne. Nel corso di questa settimana, il Leone potrebbe conoscere una persona che si rivelerà molto importante, in quanto capace di infondergli l’ottimismo di cui ha tanto bisogno in questo periodo.

Grazie a Marte in Ariete, il Sagittario vivrà una vera e propria abbondanza di energia. Se riuscirà a usarla per i giusti propositi, potrà ricavarne grandi vantaggi. Non dovrà, insomma, essere troppo impulsivo, oppure questo momento positivo potrebbe ritorcerglisi contro. Mercoledì e giovedì saranno i giorni più fortunati.

Cosa bisogna aspettarsi con l’arrivo di giugno?

Per alcuni segni zodiacali, giugno potrebbe essere un mese di cambiamento se non addirittura di rivalsa. Oltre al solito Ariete e a quelli già citati, Vergine e Cancro devono prepararsi ad un momento ricco di occasioni propizie, considerando che i primi mesi dell’anno per loro sono stati, se non da dimenticare, piuttosto piatti.

