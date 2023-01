Tra baci, abbracci, carezze e grattini, ecco quali sono i 4 segni zodiacali più affettuosi, teneri e coccolosi

Ogni segno zodiacale ha caratteristiche proprie. In questo articolo andremo a scoprire insieme quali sono i segni più teneri e coccoloni. Vai subito a leggere, magari c’è anche il segno del tuo partner!

Ognuno ha un modo suo di manifestare affetto, sia nei confronti del partner che di amici e parenti. Ci sono persone più riservate, che sembrano di ghiaccio, ma che hanno magari hanno un cuore caldo. Altri, invece, sono molto più espansivi nel manifestare le loro emozioni. Non si fanno remore nel lasciarsi andare ad esplicite manifestazioni di affetto anche in presenza di altri. Non bisogna lasciarsi influenzare dalle apparenze che spesso possono essere fuorvianti. Prima di trarre giudizi avventati, è bene conoscere a fondo una persona. Per coloro che conosciamo da poco, ci potrebbe svelare qualcosa di più il suo segno zodiacale. Questo, infatti, rivela tanto su carattere e personalità. Ci sono ad esempio segni più passionali ed altri che, invece, sanno essere estremamente vendicativi .

In questo approfondimento andremo a scoprire quali sono i segni più teneri e coccoloni.

Tra baci, abbracci, carezze e grattini, il segno più coccoloso è il Cancro

Il segno del Cancro ama le coccole a dismisura. Esprime qualsiasi emozione sotto questa forma. Chi sta con un cancerino è ormai avvezzo a intere serate abbracciati o a scambiarsi baci delicati e tenerezze di ogni sorta. La “coccolosità” del segno del Cancro si manifesta in senso lato anche in molti altri aspetti della sua vita. I nati di questo segno amano ad esempio vestire comodi, indossando indumenti ampi e pratici. In casa loro, poi, non mancano tantissimi angoli e oggetti pensati apposta per il riposo e il relax.

Sagittario

Anche il Sagittario ama tantissimo le coccole. Non ne ha mai abbastanza. Potremmo parlare di una sorta di dipendenza. Nella vita, i Sagittario sono persone indipendenti che amano raggiungere i loro obiettivi da sé. In amore, però, quando trovano la persona giusta, si sciolgono letteralmente. I Sagittario, infatti, oltre a gradire moltissimo tenere attenzioni, sono anche abili ed esperti “coccolatori”, in grado di indovinare le attenzioni più gradite dal partner. E non si tratta solo di baci e carezze, i Sagittario sono molto premurosi e si prodigano volentieri nel preparare una cenetta deliziosa o fare un massaggio rilassante a fine giornata.

Acquario

Nonostante venga in genere considerato uno spirito libero, l’Acquario è un segno che sa manifestare attenzioni al proprio partner. Tuttavia, più che di baci e di abbracci, l’Acquario è solito scambiare dolci carezze o tener la mano del suo partner, ad esempio durante la visione di un film o una conversazione. Ricordiamo, tra l’altro, che l’Acquario viene attratto prima mentalmente da una persona, e solo dopo anche fisicamente. Il suo modo quindi di manifestare affetto e tenerezza rivela proprio questo forte legame tra anime.

Pesci

Estremamente sensibili, i nati sotto il segno dei Pesci amano tantissimo le coccole e non si fanno problemi a chiederle esplicitamente al loro partner. Al contatto fisico passionale, i Pesci preferiscono la tenerezza. Potrebbero stare ore abbracciati alla persona amata!

Ecco dunque, tra baci, abbracci, carezze e grattini, quali sono i segni amanti delle coccole e delle tenere attenzioni.