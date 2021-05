In giro per il mondo esistono dei luoghi davvero inaspettati. Spesso, è la natura crearli, altre volte sono opera di artisti visionari. Loro riescono a trasportarci in luoghi lontani, a volte a pochi passi dai luoghi di villeggiatura più inflazionati. Un esempio perfetto è il luogo di cui parleremo oggi. Visitare questo giardino sulla riva del mare, infatti, sarà come entrare nel paese delle meraviglie fra fantasiose statue colorate e mosaici stravaganti.

Un giardino diverso dagli altri

Il giardino in questione in realtà può essere interpretato come un museo all’aria aperta. Non ha niente a che fare però con le opere classiche a cui siamo abituati. Infatti, l’artista che lo ha creato, Niki de Saint Phalle, si è liberamente ispirata a Gaudì. Possiamo quindi immaginare che le forme delle sue statue non sono affatto realistiche. La maggior parte sono anche vivacemente colorate perché ricoperte da mosaici di ceramica o vetro.

Visitare questo giardino sulla riva del mare sarà come entrare nel paese delle meraviglie fra fantasiose statue colorate e mosaici stravaganti

Il giardino è completamente recintato da un muro, nel cuore della Maremma Toscana e a soli 10 minuti dal mare. Si trova nella frazione Pescia Fiorentina del Comune di Capalbio, in provincia di Grosseto. All’interno, si nasconde il Giardino dei Tarocchi. Fra gli alberi troviamo 22 sculture, alte anche 12 m, che rappresentano proprio le diverse figure dei tarocchi. Dentro una di queste addirittura, troviamo una piccola casetta.

Per volere dell’artista, all’interno non sono consentite visite guidate. Si tratta di uno spazio dove vagare col corpo e con la mente, da soli o con tutta la famiglia. Infatti, questo museo a cielo aperto riuscirà a catturare l’immaginazione anche dei più piccoli.

Come raggiungerlo e quando visitarlo

Per raggiungere il Giardino dei Tarocchi è necessario andare in auto. Però, la distanza che lo separa da Civitavecchia, l’aeroporto Leonardo da Vinci e altri punti nevralgici è davvero breve. Se non vogliamo noleggiare una macchina, possiamo sempre prenotare un tour privato o in gruppo.

Il parco è aperto da aprile a ottobre dal pomeriggio alla sera. Attualmente, è necessario prenotare e i posti sono limitati. Non dobbiamo però vederla come una costrizione, infatti questo ci consente di godere del giardino senza masse di turisti. Nel resto dell’anno è possibile fare prenotazioni in orari ben specificati. Da notare che il primo sabato di ogni mese il Giardino è aperto a tutti i visitatori del tutto gratuitamente. Nel resto dell’anno il biglietto intero è di 12 euro e quello ridotto costa 7 euro, ma gratuito per i bambini sotto i 7 anni.

Per scoprire un altro luogo mozzafiato nascosto nel cuore dell’Italia, consigliamo questo articolo.