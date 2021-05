Scegliere cosa piantare nel proprio giardino merita le giuste riflessioni. Non solo così è possibile selezionare piante dal forte impatto visivo, ma anche specie utili e produttive. È quanto accade per questa pianta esotica che cresce benissimo in molte regioni d’Italia. Molti ne conoscono il frutto per le straordinarie proprietà dimagranti ma questa è anche una strepitosa pianta ornamentale. Si tratta della Garcinia Cambogia, i cui frutti hanno proprietà benefiche tutte da scoprire. Ecco allora come coltivarla.

La coltivazione della Garcinia Cambogia

Questa pianta predilige primavere piovose e climi abbastanza umidi. Molte regioni climatiche italiane riescono a donare alla pianta il giusto habitat in cui crescere florida. Le foglie della Garcinia sono molto simili a quelle della Camelia.

Il frutto somiglia invece molto a un agrume a spicchi, ma è una vera esplosione di benessere. Suggeriamo di ripararla dal vento e dal freddo gelido e garantirle una buona esposizione solare durante fioritura e fruttificazione. Garantire annaffiature frequenti e generose e usare fertilizzanti in grani ricchi di potassio, azoto e fosforo. Non effettuare alcuna potatura all’infuori della rimozione dei rami più secchi.

Certamente molti ne conoscono il frutto per le straordinarie proprietà dimagranti ma questa è anche una strepitosa pianta ornamentale per queste ragioni.

Perché scegliere questa pianta

La pianta è molto resistente ai parassiti perché è ricca di tannini e acidi polifenolici. Sembra essere attaccabile solo dalla “ruggine” delle piante, ma la Redazione ha efficaci rimedi per eliminarla velocemente. Basterà seguire le soluzioni indicate in questo precedente articolo.

Dopodiché conviene scegliere questa pianta perché non richiede grosse manutenzioni o cure. Inoltre è possibile anche seminarla, metterla a dimora e trapiantarla una volta cresciuta.

Proprietà di questo frutto

Le bucce della Garcinia hanno un presunto effetto antiobesità sul corpo, perché ricche di acido idrossicitrico. C’è da dire però che non esistono soddisfacenti evidenze scientifiche a sostegno di questa teoria. Il suo frutto ha un fortissimo potere saziante ed è ottimo contro la stipsi per l’alto contenuto di fibre al suo interno. Consigliamo comunque di concordare modalità e idoneità di assunzione con il proprio specialista di fiducia.