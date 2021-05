È il momento giusto per approfittare delle ultime arance e preparare dei gustosi e salutari sciroppi. Pronti per essere utilizzati sulle granite e sui gelati nei prossimi e afosi pomeriggi estivi. Ma, per preparare uno strepitoso e salutare sciroppo alle arance non tutti sanno che basta questa semplice aggiunta per farlo ancora più buono. Useremo della cannella e della vaniglia, il risultato sarà eccellente e piacerà anche ai nostri bambini.

Cosa ci serve per lo sciroppo fai da te

Per preparare uno strepitoso e salutare sciroppo alle arance non tutti sanno che basta questa semplice aggiunta per farlo ancora più buono, con la seguente preparazione.

Tagliamo a metà le nostre arance, a sufficienza per formare un litro di sciroppo. Spremiamo e filtriamo il succo.

Aggiungiamo anche mezzo limone e, con un po’ di zucchero, versiamo in una pentola, che metteremo sul gas a fuoco non troppo alto.

Portiamo a ebollizione, mescolando e aggiungiamo la cannella e/o la vaniglia. Scegliamo se metterle in bastoncini, sminuzzandole, o, utilizzandole già pronte in polvere.

Lasciamo sul fuoco basso, fino a che il nostro sciroppo sarà denso e vellutato. Potrebbero servire circa 45 minuti.

Molto importante la conservazione

Una volta raffreddato, mettiamo il nostro sciroppo in comode bottiglie di vetro, ben chiuse e accomodiamole in un luogo buio e a temperatura abbastanza fresca. Sarebbero ideali una cantina o una taverna. Consiglio importante: se non consumiamo tutto lo sciroppo in una volta sola, ricordiamoci di chiudere bene per non disperdere i nutrienti delle arance.

Cosa fare col nostro sciroppo

Uno delizioso sciroppo come questo ha veramente tante varietà d’uso. Splendido abbinato al gelato alla frutta. Ottimo per preparare delle deliziose crepes, magari se abbiamo ospiti, così da deliziarli con la nostra preparazione. Perfetto anche nelle crostate di frutta, che, d’estate sono uno dei pochi dolci che amiamo ancora mangiare, assieme al gelato. Ma, non dimentichiamo che questo è il periodo degli aperitivi e il nostro succo è l’ideale come ingrediente aggiunto.

