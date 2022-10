Cosa mettere nella ciambella salata per una ricetta veloce e gustosa

Trovare idee innovative e particolari per una cena tra amici è sempre un gran problema. Non bisogna però assolutamente abbattersi. Infatti esistono tante ricette gustose che si possono preparare. Una di queste è proprio quella per fare la ciambella salata. Infatti la ciambella non solo si può preparare dolce, ma possiamo utilizzarla anche per un’idea cena o pranzo. Vedremo alcuni esempi e ricette. Possiamo partire da una ricetta utilizzando i funghi, alimento molto presente in questo mese.

Ingredienti

Per fare l’impasto ci serviranno:

300 g di farina;

100 ml di olio di semi, a scelta;

100 ml di latte;

3 uova;

1 bustina di lievito;

100 g di pancetta affumicata;

50 g di formaggio grattugiato.

Cosa mettere nella ciambella salata napoletana

Dunque prima di tutto andiamo a preparare l’impasto per la ciambella. Metteremo in una ciotola le uova insieme all’olio e al latte. Mescoliamo con le fruste. Successivamente aggiungiamo la farina, il lievito setacciati. Dopo mettiamo anche il formaggio e la pancetta a cubetti. Mescoliamo. Lasciamo riposare un po’ e nel frattempo passiamo alla cottura dei funghi:

400 g di funghi;

100 g di scamorza;

1 pizzico di sale;

q.b. di prezzemolo e olio EVO.

Preparazione

Adesso in una padella mettiamo un po’ di olio e iniziamo a cucinare i funghi. Dovranno essere belli morbidi e aver rilasciato l’acqua. Aggiungiamo anche il sale e il prezzemolo. Nel frattempo possiamo tagliare la scamorza a cubetti, che andremo ad aggiungere all’impasto. Non appena saranno pronti i funghi possiamo unire anche loro al resto dell’impasto. Amalgamiamo bene il tutto. Imburriamo una teglia per ciambelle e versiamo il tutto. Inforniamo a 180 gradi per circa 45 minuti. Se servirà lasciamo cucinare ancora. Ecco cosa mettere nella ciambella salata, vediamo anche un’altra idea.

Ciambella salata con zucchine

Se invece volessimo fare un’alternativa con le verdure, le zucchine possono fare al caso nostro. È un alimento molto versatile, quindi sono davvero perfette. In questo caso ci servirà per l’impasto la stessa quantità. Per il condimento invece:

100 g di speck;

200 g di zucchine;

un vasetto di spalmabile;

q.b. di sale, olio e pepe.

Mettiamo in una padella a preparare le zucchine. Con un po’ di olio e sale. È preferibile grattugiare le zucchine, in modo che si amalgamino meglio. A metà cottura aggiungiamo anche lo speck a petali, in modo tale che si rosoli ma non troppo. Nell’impasto che abbiamo preparato andiamo ad aggiungere le zucchine, lo speck e anche il formaggio spalmabile. Giriamo tutto con una pala di legno e possiamo passare alla cottura. Inforniamo sempre a 180 gradi per 40 minuti circa, controllando di tanto in tanto se è cotta.