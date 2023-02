Film da vedere su Netflix nei prossimi giorni, ecco 3 titoli che potrebbero piacere a tanti

Per chi non ha le idee chiare nella scelta di un film da vedere su una delle piattaforme sconosciute, la scelta può non essere semplice. E allora può essere utile ascoltare qualche consiglio che potrebbe velocizzare le operazioni. Ecco un esempio.

L’ingresso nella seconda metà di febbraio è un passo che avvicina verso la parte finale dell’inverno. Le temperature, però, sono ancora basse e inevitabilmente si continua a passare tanto tempo in casa. Soprattutto la sera. E non è un mistero che le diverse piattaforme che propongono film, serie tv ed altri contenuti rappresentino un’ottima soluzione per trascorrere piacevolmente il tempo.

Film da vedere a febbraio su Netflix: un titolo italiano

Chi, ad esempio, disponesse di un abbonamento a Netflix potrebbe tenere in considerazione l’idea di guardare questi film. Una prima idea potrebbe essere quella di vedere un film italiano.

Tra i diversi titoli da vedere c’è “Il ladro di giorni”. La storia è quella di un padre, appena uscito di prigione, si pone l’obiettivo di recuperare il rapporto con il figlio. Questo avverrà in particolare ne corso di un viaggio in Puglia. Il film che dura 1 ora e 42 minuti. Tra i protagonisti ci sono Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio e Augusto Zazzaro. La regia è di Guido Lombardi. Si tratta di un film drammatico.

Una commedia romantica da vedere

Chi si chiede cosa vedere su Netflix potrebbe, invece, avere voglia di ridere. Lo si fa nella commedia romantica “Da me o da te”. La storia parla di un uomo e una donna che sono migliori amici e vivranno delle situazioni particolari dopo aver operato uno scambio di abitazione per una settimana. Dura 1 ora e 51 minuti e la regia è di Aline Brosh McKenna. Tra gli attori ci sono Reese Witherspoon, Ashton Kutcher e Zoe Chao.

Un film un po’ più datato

Per qualcuno potrebbe, inoltre, esserci la possibilità di vedere un film un po’ più datato, rispetto ai primi due che sono rispettivamente del 2019 e del 2023. Un esempio è “La rivolta delle ex”. Il suo anno d’uscita è il 2009, ma la storia è quella di una commedia romantica che regala 1 ora e 40 di piacevole visione. Il protagonista è un playboy che finirà per fare i conti con i fantasmi del suo passato e delle sue ex. La regia è di Mark Waters. Nel cast ci sono, invece, Matthew McConaughey, Jennifer Garner e Breckin Meyer.

Non solo film, Netflix e altre piattaforme propongono contenuti interessanti

Questi sono tre film da vedere nei prossimi giorni su Netflix. Non sono ovviamente gli unici, così come non mancano tipologie di contenuti differenti o piattaforme alternative. Ad esempio chi fosse appassionato di calcio potrebbe trovare dei documentari interessati sul tema su Prime Video. O magari delle serie tv per chi ama seguire dei contenuti ad episodi.