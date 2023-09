Quale futuro per le azioni del settore salute?-Foto da pexels.com

La salute ricopre un ruolo molto importante nella vita di ognuno noi. Richiede attenzione e, visto i tempi che corrono, anche una parte non trascurabile delle nostre entrate. È possibile investire sui mercati azionari utilizzando le azioni del settore salute per prenderci cura della nostra salute? La risposta è sì, ma come deve sempre accadere, un investimento azionario deve essere preceduto da studio e, nel caso ideale, nel capire quali sono le migliori azioni del settore sul quale si vuole investire.

Nel caso specifico del settore salute le principali azioni che vanno considerate sono Amplifon, Diasorin e Recordati che, va detto, da inizio anno non sono state particolarmente brillanti. Tra queste tre, quali sono le migliori azioni del settore salute? La risposta all’analisi grafica.

Per Amplifon c’è un fase laterale in corso che al momento limita l’andamento delle quotazioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 1 settembre a quota 29,48 €, in ribasso dell’1,86% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio agosto le quotazioni si stanno muovendo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 29,27 € e 30,78 €. Solo una chiusura esterna a uno di questi livelli potrebbe determinare la svolta direzionale delle quotazioni.

Nel caso di una continuazione al ribasso, lo scenario più probabile è indicato in figura.

Il peggior titolo da inizio anno si conferma in ripresa. Dove potrebbero essere dirette le azioni Diasorin?

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 1 settembre a quota 96,76 €, in ribasso dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno questo titolo è il peggiore tra le Blue Chip con un ribasso superiore al 25%. Tuttavia, allo stato attuale è quello messo meglio vista la tendenza rialzista in corso che potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Una conferma importante del rialzo potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 102,62 €.

Quotazioni sospese tra rialzo e ribasso per il titolo Recordati: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Recordati (MIL:REC) hanno chiuso la seduta del 1 settembre a quota 45,79 €, in ribasso dell’1,27% rispetto alla seduta precedente.

Al momento le quotazioni sono sospese tra i due scenari mostrati in figura: rialzista, linea tratteggiata, e ribassista, linea continua. Per un rafforzamento degli scenari indicati bisognerà attendere o una chiusura giornaliera superiore a 46,61 € oppure una inferiore a 4,44 €.