Chi sarà l’attore più pagato e chi guadagnerà più soldi nel 2023 tra Leonardo Di Caprio, Will Smith e Tom Cruise? Scopriamolo interrogando i Tarocchi

In tutto il Mondo, i magnati dell’alta finanza, che vantano patrimoni da favola, sono avvezzi ad interrogare i Tarocchi ed altri sistemi divinatori per incrementare la propria fortuna, dunque perché non cedere alle lusinghe del gossip con questo curioso quesito

Per quanto una certa percezione comune sia ancora scettica verso i metodi di divinazione, è ormai noto che le persone più influenti del pianeta si sia affidata sovente a maghe o cartomanti. In Gran Bretagna per esempio, è particolarmente nota come “medium dei vip” una certa Sally Morgan, che oltre a consigliare importanti personalità dello spettacolo e della politica, non lesina apparizioni televisive. I divi di Hollywood, allo stesso modo, non sono estranei a questo tipo di fascinazioni.

Oggi ci divertiremo a chiedere chi sarà l’attore più pagato e chi guadagnerà più soldi nel 2023, scegliendo tra coloro che, per logica, sono già candidati ad esserlo. Parliamo di Tom Cruise, reduce dalle riprese di Top Gun: Maverik, Will Smith, con Emancipation, Brad Pitt, che uscirà con un film sulla F1. Per quanto i compensi per i rispettivi film sono o saranno certamente resi noti, la ricchezza di questi personaggi, nel 2023, non sarà data da un’unica uscita al botteghino, ma da più fattori differenti, come quelli pubblicitari. Non è escluso che uno di loro possa venire in possesso di un’eredità e incrementare così la propria fortuna. In queste stesure utilizzeremo uno schema semplice, a 3 carte, così detto “si o no secco”.

Chi sarà l’attore più pagato e chi guadagnerà più soldi nel 2023 secondo i Tarocchi?

Dato il lauto compenso per l’ultimo film in uscita, Tom Cruise dovrebbe poter vincere a mani basse. Ma vediamo cosa ne pensano i Tarocchi. La stesa è a dire il vero debole, ed ha richiesto l’aggiunta di più carte. Non sarà lui il più ricco del 2023. Infatti, con il Fante di Coppe, il 9 di Coppe e il 7 di Spade, si può rilevare presenza di menzogne, inganni, forse relativi a tentativi di investimento poco ragionati, forse messi in campo non con raziocinio ma per un eccesso di ego. Ci sarà un pentimento (5 di Coppe) e una schiarita, con una vittoria (il Sole) ma non in tempi brevi.

Sarà Will Smith il più ricco del 2023?

Purtroppo la stesa relativa a Will Smith ha un carattere di pesantezza interiore, contrassegnata com’è dalla presenza dell’Arcano dell’Eremita. Riflessioni, ripensamenti, solitudine. Con l’8 di Coppe, l’attore pare allontanarsi da qualcosa a cui teneva molto soprattutto dal punto di vista emotivo (10 di Coppe) e questo, purtroppo, inciderà sugli affari. Fortunatamente la presenza del 2 di Bastoni suggerisce che Will si rimetterà in piedi, guardando oltre a un periodo di stanchezza con maggior lungimiranza.

Sarà Leonardo di Caprio?

Nientemeno che la bellezza di 3 Arcani Maggiori, per il talentuoso Leonardo di Caprio. Sarà questo il suo anno d’oro. Certamente Leo gode di una sua stabilità consolidata (Arcano dell’Imperatore) ed è un personaggio estremamente influente. La presenza dell’Eremita però, descrive un lungo periodo di riflessione e di introspezione, che però è stato utile per produrre risultati vincenti (Arcano del Carro). Non è da escludere che, anche in tempi rapidi, Di Caprio possa ambire a nuovi ruoli e nuovi fruttosi contratti.