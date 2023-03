Virus vomito e febbre: come prevenire con il cibo in questo modo efficace, facile e veloce!

E’ il periodo? Sembrerebbe di sì. Il virus intestinale con febbre è una malattia virale che colpisce l’apparato gastrointestinale. La maggior parte dei casi si potrebbe risolvere entro pochi giorni senza alcuna complicazione, ma alcune persone potrebbero avere maggiori probabilità di sviluppare complicazioni più gravi, come polmonite o encefalite. Scopri cos’è, come si manifesta e come prevenire.

La gastroenterite è un’infezione del tratto gastrointestinale che potrebbe essere causata da virus, batteri, parassiti o addirittura da sostanze chimiche. I sintomi più comuni includerebbero: diarrea, nausea, vomito, mal di stomaco, dolore addominale e crampi. A volte e in alcuni casi potrebbe anche causare febbre. Ma le infezioni da virus gastroenterite sono le più comuni. Infatti, la diarrea, la quale può variare da lieve a grave, è uno dei sintomi più comuni della gastroenterite virale, la quale viene spesso accompagnata da vomito, nausea e dolore addominale. La diarrea può durare da 1-2 giorni a diversi giorni e gli altri sintomi insieme, come la febbre poca o elevata. Ecco i dettagli.

Virus vomito e febbre: caratteristiche e cos’è

La gastroenterite virale può essere trasmessa attraverso l’acqua contaminata, le superfici contaminate, le mani non lavate o gli alimenti contaminati. Si consiglia di lavare le mani con acqua e sapone prima di preparare o mangiare gli alimenti, e di evitare l’acqua contaminata. Per trattare la gastroenterite è fondamentale bere molti liquidi per prevenire la disidratazione. Si consiglia di bere:

acqua;

bevande reidratanti;

succhi di frutta.

Si raccomanda anche di evitare:

alimenti grassi;

piccanti;

acidi.

Come prevenire?

Per prevenire la gastroenterite è importante lavare le mani con acqua e sapone prima di preparare o mangiare gli alimenti. Si consiglia anche di evitare l’acqua contaminata e di condividere cibo, bicchieri o asciugamani con persone affette dal virus. Inoltre, si raccomanda di lavare frutta e verdura prima di consumarle, ma come anche tutti gli altri cibi. Abbiamo visto tutto sul virus vomito e febbre: quindi prevenire è meglio che curare, sempre. Purtroppo in questo periodo come si sa spesso d’inverno, la febbre arriva come altri virus, per questo occorre sempre prevenire già in autunno, per stare tranquilli e sereni e soprattutto in benessere e in salute, per la vita.