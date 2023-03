Acqua fredda o calda per bollire le verdure, il pesce e la carne: ecco la risposta caso per caso

Molti di noi probabilmente non si sono mai posti il problema di come vadano lessati i cibi. C’è un motivo importante, invece, per scegliere di immergere gli alimenti crudi in acqua fredda o in acqua calda. Scopriamo come è la cottura perfetta caso per caso.

Per risparmiare tempo e gas spesso pensiamo di riempire la pentola direttamente con acqua molto calda. In alcuni casi stiamo commettendo un errore sia a livello nutrizionale sia per quanto riguarda la valorizzazione dei sapori. Iniziamo quindi col dire che la migliore pentola per bollire è quella in acciaio inox. L’acciaio ha una bassa conducibilità termica. Questo materiale risulta perfetto quando la cottura del cibo avviene tramite il liquido in cui sono immersi. Ecco dunque una piccola guida sui cibi che vanno lessati immergendosi in acqua fredda.

Acqua fredda o acqua per lessare le verdure? Dipende!

Le verdure bollite sono sicuramente meno appetitose di quelle fritte ma notevolmente meno caloriche. La cottura per bollitura, però, ha lo svantaggio di far perdere alle verdure vitamine e sali minerali. Tornando al nostro quesito iniziale. Ecco un piccolo trucco, facile da ricordare, per sapere come procedere. Le verdure che crescono fuori terra andranno immerse in acqua già calda perché necessitano di una cottura più rapida. Hanno infatti una struttura poco compatta e con cotture troppo lunghe si sfalderebbero. Quindi vanno immerse in acqua già calda queste verdure:

• cavolfiori;

• verza;

• finocchi;

• broccoli;

• carciofi;

• fagiolini;

• bietole coste;

• zucchine;

• peperoni;

• asparagi;

• spinaci;

• sedano.

Vanno, invece, immerse in acqua fredda e poi fatte bollire le verdure che crescono sotto terra poiché hanno una struttura compatta. Fra queste annoveriamo:

• patate; • carote;

• cipolle;

• topinambur;

• rape.

Ci sono poi delle eccezioni. I legumi e i cereali sebbene crescano fuori dalla terra vanno immersi in acqua fredda e poi lessati. I piselli e le fave addirittura vanno immersi quando l’acqua sta già bollendo.

Come bollire le patate senza buccia o con la buccia?

In questo caso se alle patate lasciamo la buccia allora seguiremo la regola generale immergendole in acqua fredda. Ovviamente se conserviamo la buccia dovremo spazzolare accuratamente sotto l’acqua per eliminare la terra. Se invece, prima di lessare, le peliamo allora le immergeremo in acqua già calda.

La carne del bollito va immersa in acqua calda o fredda? La cottura per bollitura è già abbastanza ostica per la carne perché rischiamo che i nostri tagli diventino duri e stopposi. Atteniamoci quindi a questa semplice regola. La carne va immersa in acqua che sta già bollendo. Il motivo è semplice: in questo modi si chiuderanno i pori e i succhi della carne non verranno dispersi in acqua mamantenuti all’interno del taglio.

Per le dosi ricordiamo che per ogni chilo di carne dovremo mettere in pentola 3 litri di acqua.

Come bollire i würstel

Ricordiamo che i würstel vanno sempre cotti o alla griglia o lessati. In questo caso la cottura migliore è immergerli in acqua fredda, portare ad ebollizione e attendere 5 minuti.

Come bollire il pesce

Il pesce va fatto bollire immergendolo in acqua calda ma non bollente. Proprio

come per la carne in questo modo manterrà i succhi all’interno e ne gioverà il sapore. Il Keyword

polpo andrà immerso tenendolo per la testa in acqua bollente e salata per 3 volte in modo che i tentacoli si arriccino. Dopodiché lo immergeremo tutto intero sempre in acqua bollente.

Come bollire le uova e le farine

Le uova vanno immerse in acqua fredda, portate ad ebollizione e poi attendere 7 minuti per la cottura. I cibi contenenti farina come gli gnocchi o la pasta vanno sempre immersi quando l’acqua bolle.

Ecco dunque spiegato quando ci voglia acqua fredda o calda per bollire i diversi cibi.