Vince alla lotteria oltre 10 volte e 30 milioni di dollari: rivela il metodo infallibile che tutti possono applicare

Come ha fatto un matematico a vincere più di 10 volte alla lotteria usando un algoritmo infallibile? Ecco l’incredibile metodo che ha permesso a Stefan Mandel di vincere premi fino a 30 milioni di euro.

Il sogno di molti è vincere alla lotteria e cambiare la propria vita. Ma qualcuno ci è riuscito davvero, e non per caso. Si tratta di Stefan Mandel, un economista rumeno che ha vinto più volte alla lotteria. Mandel ha utilizzato un algoritmo basato sulla probabilità e sulla copertura di tutte le combinazioni possibili. Come ha fatto? Ecco come funziona il metodo che lo ha reso ricco.

Vince alla lotteria oltre 10 volte con questo semplice sistema

Il metodo di Stefan Mandel si basa su due principi. Il primo era individuare le estrazioni in cui il jackpot era superiore al costo totale dei biglietti. Il secondo era comprare tutti i biglietti possibili, usando stampanti e computer per compilare le schedine velocemente.

In questo modo, Mandel era sicuro di vincere il premio principale e anche molti premi minori, ottenendo un profitto netto. Per esempio, se una lotteria richiede 6 numeri tra 1 e 40, ci sono 3.838.380 combinazioni possibili. Se i biglietti costano 1 euro l’uno, col jackpot di 10 milioni di euro, Mandel avrebbe speso 3.838.380 euro per vincere i 10 milioni.

Le contromisure delle autorità per bloccare questo sistema

Il metodo di Stefan Mandel ha funzionato per più di 10 volte, tra l’Australia, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Mandel ha guadagnato circa 30 milioni di dollari con le sue vincite. Tuttavia ha anche affrontato battaglie legali e indagini da parte delle autorità, che lo hanno accusato di frode o di violare lo spirito del gioco.

Anche se il suo metodo era legale, molti Paesi hanno introdotto leggi per impedire che si ripetesse. Alcune lotterie, infatti, limitano il numero di biglietti acquistabili da una persona o da un gruppo, così rendono più difficile prevedere il jackpot.

In Italia si può adottare questo metodo?

La storia di Stefan Mandel che vince alla lotteria oltre 10 volte è affascinante e incredibile, ma anche controversa e problematica. Ci mostra come la matematica possa battere la fortuna.

Purtroppo in Italia questo metodo non è applicabile. Il costo della scommessa su tutte le combinazioni del Superenalotto sarebbe superiore a qualsiasi montepremi mai vinto. Invece potrebbe essere efficace il metodo utilizzato per vincere 371 milioni in uno degli ultimi jackpot.