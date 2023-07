Conosci questi 3 trucchetti per fare la valigia? Ti aiuteranno a portare via solo le cose davvero utili

Elimina il superfluo e organizza perfettamente la valigia grazie a queste dritte dei più esperti.

Le tanto agognate vacanze sono arrivate! Molti di noi si stanno preparando per la partenza, e stanno già pensando a come organizzarsi coi bagagli. Tra trolley e zaini, senza contare i borsoni per chi ha bambini piccoli o il necessario per i propri animali domestici, non è mai semplicissimo organizzarsi. Per fortuna c’è chi si è ingegnato per noi e ha cercato alcune strategie utili per farci partire al meglio delle nostre possibilità! Stiamo parlando dei professionisti del settore, coloro che viaggiano per mestiere, e che sanno bene quali tecniche utilizzare.

Esistono, infatti, dei trucchetti molto utili da sfruttare in fase di preparazione dei bagagli. Quando non sappiamo bene dove inserire le cose, ecco che dobbiamo utilizzare i 3 trucchetti salvaspazio che sveleremo tra poco. Dopo averli letti, preparare la valigia sarà davvero un gioco da ragazzi.

Conosci questi 3 trucchetti per fare la valigia? Sfrutterai anche il minimo spazio e viaggerai più leggero

L’organizzazione è la chiave del successo

Il primo passo verso una valigia davvero ben fatta è essere organizzati. Ad alcune persone potrebbe suonare strano, ma già prima di partire bisognerebbe avere chiaro quali outfit andremo ad indossare.

Dovremo, quindi, mettere in valigia la maglietta o la camicia che indosseremo con quel determinato paio di pantaloni, e così via. La stessa dinamica dovremo sfruttarla per organizzare le scarpe. In questo modo, sapremo già dal principio che utilizzeremo tutti i vestiti che metteremo in valigia, e non avremo capi superflui.

Arrotolare, non piegare

Il secondo trucchetto che devi sfruttare per organizzare la tua valigia ti servirà dall’inizio della preparazione fino alla fine. In sostanza, dovrai inserire in valigia tutti i singoli capi arrotolandoli. Non dovrai sistemare i tuoi indumenti a strati, l’uno sopra l’altro, ma ti basterà avvolgere pezzo per pezzo e inserire tutto in valigia.

In questo modo, risparmierai tantissimo spazio, e potrai aggiungere in valigia anche quel capo che porterai perché “non si sa mai”.

Non lasciare vuoto neanche un angolo

Infine, ricordati di sfruttare in toto lo spazio interno alla tua valigia. Molte persone fanno l’errore di inserire in valigia i capi “a strati”, e finiscono così per lasciare tantissimi angoli vuoti. Questi spazi inutilizzati sono oro per noi, perché possiamo utilizzarli per inserire qualche indumento in più, anche piccolo.

Pensiamo, ad esempio, a calzini e mutande. Questi stanno ovunque, anche negli angoli più nascosti. Insomma, se conosci questi 3 trucchetti per fare la valigia, la tua partenza sarà molto più leggera!