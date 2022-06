Venere, il secondo Pianeta del sistema solare, ma anche la dea dell’Amore e della Bellezza. Di ineguagliabile bellezza nel famoso dipinto di Sandro Botticelli. Anche se, in quel caso, si trattava di una donna in carne e ossa.

Questo nome proprio è, in gergo comune, associato a qualcosa di bello. Astrologicamente parlando, possiamo dire che non sia da meno. Infatti, il Pianeta si chiama così in onore della dea romana ed è l’oggetto più luminoso nel cielo dopo la Luna.

Venere è entrato nella costellazione dei Gemelli il 23 giugno, portando molti benefici ad alcuni segni zodiacali. In particolare, la sfera sentimentale e dell’eros sono quelle maggiormente interessate. Le relazioni umane di questo tipo, infatti, saranno particolarmente vivaci. Unite alle atmosfere estive, più rilassate e festaiole, questo connubio si sublimerà nel primo weekend di questa torrida estate 2022.

Sarà il mese dell’attrazione, del flirt, della complicità e della passione per diversi segni. Non solo, però, perché anche gelosia, incomprensioni, vittimismi e tradimenti faranno la loro parte. In fondo, per una storia che nasce ce n’è sempre una che finisce e viceversa.

Per chi si prepara a un’estate da single, sarà il momento di conoscere nuove persone e di lasciarsi andare ad avventure e storie senza grande impegno. Per chi è in coppia, invece, sarà l’occasione per affiatarsi ancora di più, magari trovando sempre più momenti per stare insieme, sia a casa che fuori.

Venere in Gemelli regalerà un weekend da bollino rosso passione per i due segni zodiacali più intelligenti dello zodiaco

Saranno soprattutto due i segni predominanti di questo fine settimana. Sono quelli che vengono generalmente definiti come i più intelligenti e stimolanti dello zodiaco. Stiamo parlando di Scorpione e Acquario.

A loro Venere in Gemelli regalerà un weekend davvero da bollino rosso. E non perché si ritroveranno nel traffico vacanziero. Cominciamo dai nati dal 23 ottobre al 21 novembre. Sarà la giornata di sabato a essere la più interessante. Una festa coinvolgente o un compleanno speciale potrebbero essere teatro di incontri davvero piacevoli. Addirittura potrebbe esserci un recente passato che improvvisamente riappare come un fulmine a ciel sereno. Non solo, un’amicizia potrà consigliare al meglio su cosa fare nel caso. Rimettersi in gioco o scappare?

Per Acquario, invece, non è un gran periodo a livello sentimentale. Le recenti storie lo hanno segnato e non c’è grande fiducia nel futuro prossimo. Dopo la gradita sorpresa professionale del passato fine settimana, potrebbe essere Cupido ad agire inaspettatamente in questo weekend. Se non per l’inizio di una storia, per una parentesi passionale e senza molto impegno. Se sono rose, poi, potrebbero fiorire anche fuori stagione.

Insomma, destini incrociati per Scorpione e Acquario e chissà che non si ritrovino proprio tra loro durante questo primo torrido fine settimana d’estate.

