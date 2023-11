Ville degli Agnelli in saldo: in vendita anche Villar Perosa legata alla Juventus

La famiglia Agnelli ha deciso di liberarsi di alcune delle sue storiche residenze. Tra queste ci sono residenze importanti come Villa Frescot e Villar Perosa, vendute a prezzo da saldo.

Vivere nella dimora che fu dell’indimenticato Avvocato. Passeggiare per le stanze che per anni hanno visto il gotha della finanza e della politica internazionale. Questo potrebbe accadere al fortunato compratore che si aggiudicherà Villar Frescot, la reggia della famiglia Agnelli ed in particolare di Gianni Agnelli. I tempi sono cambiati, l’Avvocato è morto da oltre 20 anni e il suo erede, John Elkan, non è suo nonno. Questa e altre case storiche della famiglia Agnelli non sono più frequentate e allora ecco la scelta di vendere.

Ville degli Agnelli in saldo, compresa Villa Frescot, la reggia dell’Avvocato

Una delle ville più belle e prestigiose del Piemonte è in vendita a un prezzo che fa gola agli amanti dell’arte e della storia. Si tratta di Villa Frescot, conosciuta anche come la reggia Agnelli, la residenza che fu di Gianni e Marella Agnelli per molti anni. La villa, situata sulla collina di Torino, è un gioiello architettonico del Settecento, ristrutturato dall’architetto Renzo Mongiardino con gusto e raffinatezza.

La proprietà si estende su una superficie di 1.000 metri quadri e comprende 53 stanze, una piscina, un frutteto, un castagneto e dei giardini curati dal paesaggista Russell Page. All’interno si trovano anche preziose collezioni d’arte, tra cui quadri di Picasso, Modigliani e Matisse.

La villa è stata messa in vendita da Margherita Agnelli, la figlia dell’Avvocato, che ne ha ereditato la nuda proprietà alla morte del padre. Il prezzo richiesto è di 10 milioni di euro, una cifra relativamente bassa se si considera il valore storico e artistico dell’immobile. La Storia del ‘900 è passata anche da qui.

Villar Perosa, il castello dei signori della Fiat

Un’altra residenza di famiglia che gli Agnelli hanno deciso di vendere è Villar Perosa, il castello che sorge nel paese omonimo in provincia di Torino. Il castello fu acquistato dagli Agnelli nel 1853 e fu la dimora dei vari capostipiti della dinastia industriale, dal senatore Giovanni Agnelli al figlio Edoardo, al nipote Gianni. Il castello è uno splendido esempio di architettura barocca, progettato dal celebre architetto Filippo Juvarra. All’interno si trovano affreschi, arredi d’epoca e opere d’arte di grande valore. Il castello è circondato da un parco di 30 ettari, dove si trova anche la cappella di famiglia.

Villar Perosa è stata per anni il luogo simbolo della passione calcistica degli Agnelli. Qui si svolgeva l’amichevole estiva tra la Juventus e la squadra locale, alla presenza dei vari presidenti bianconeri, da Umberto Agnelli a Andrea Agnelli. Quest’anno, però, la tradizione è stata interrotta e la Juventus non ha giocato a Villar Perosa. Il motivo potrebbe essere legato alla volontà di vendere il castello, che appartiene sempre a Margherita Agnelli. Il prezzo richiesto non è stato reso noto.

Perché gli Agnelli vendono le loro ville?

In vendita anche l’attico in cui abitava Agnelli quando era a Roma. L’appartamento si trova all’ultimo piano di Palazzo Mengarini, che sorge sul colle del Quirinale. Ma perché mettere le ville degli Agnelli in saldo? La decisione di vendere alcune delle abitazioni più rappresentative della famiglia, potrebbe essere legata a diversi motivi. Uno di questi potrebbe essere la volontà di razionalizzare il patrimonio immobiliare ereditato dall’Avvocato, che risulta troppo oneroso da gestire e manutenere.

Ma non si può escludere che ci sia anche una questione legata alla battaglia legale per l’eredità tra Margherita Agnelli e i suoi tre figli, John, Lapo e Ginevra. In ogni caso, si tratta di un’occasione unica per chi volesse acquistare un pezzo di storia italiana, a patto di avere le tasche piene.

Ma chi alla storia preferisce la modernità, ma non vuole rinunciare all’attico, e a Roma preferisce Milano, può acquistare casa nel Bosco Verticale. Qui per la metà del costo di Villa Frescot si può acquistare un attico di 300 metri quadri.