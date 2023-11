Raramente si vede un fenomeno del genere in Borsa. Piaggio registra utili record, ma perde oltre il 4% continuando nella sua discesa che non trova riscontro ne’ nelle raccomandazioni degli analisti che nei fondamentali societari. In questo caso, quindi, non si può neanche parlare di sell the news in quanto il titolo era già saldamente impostato al ribasso.

I risultati dei primi 9 mesi dell’anno

A leggere i numeri presentati dai fratelli Colaninno risulta incredibile accettare che al termine della seduta le quotazioni abbiano perso oltre il 4%, sebbene i volumi non siano stati significativi. Gli utili di Piaggio sono aumentati sensibilmente, registrando una crescita del 20,9% e raggiungendo la cifra di 85,7 milioni di euro. A rendere ancora più significativo questo risultato è il contesto all’interno del quale è stato raggiunto. Basti pensare alle sfide economiche globali e le incertezze. I ricavi dell’azienda sono rimasti stabili a 1.626,2 milioni di euro, mentre l’Ebitda ha raggiunto il suo valore più alto mai registrato nel periodo, aumentando del 13,8% a 269,3 milioni di euro.

Così il CEO Michele Colaninno ha commentato i risultati raggiunti “”Il miglioramento della percezione dei clienti per i nostri marchi e i nostri prodotti nel mondo ha consentito di raggiungere marginalità molto interessanti…Il Gruppo sta consolidando e implementando gli investimenti previsti nel settore della mobilità green e sulle tematiche ESG secondo i piani prefissati”

Piaggio registra utili record, ma anche ribassi record sul Ftse Mib: cosa per le prossime settimane? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 31 ottobre a quota 2,538 €, in ribasso del 4,37% rispetto alla seduta precedente.

A livello settimanale non si era mai registrata una sequenza di barre ribassiste consecutive. Tuttavia le quotazioni si stanno avvicinando al livello chiave dove la probabilità di inversione è massima, area 2,221 €. Su questo livello, quindi, si potrebbe ipotizzare un’inversione al rialzo.

