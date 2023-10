Sono stati raggiunti gli obiettivi di prezzo preventivati ad agosto. Agli inizi di ottobre è stato segnato un nuovo minimo. Il 6 ottobre si è formato un pattern rialzista sul time frame giornaliero. Basterà tutto questo per far salire i mercati azionari ed evitare il crollo? Non basta ancora. Ci sono infatti, diversi fattori a favore di un ulteriorie ribasso.

I pro e i contro

A favore di un rialzo ulteriore dei mercati ci sono i calcoli statistici:

il terzo anno del ciclo presidenziale americano vede formare il massimo fra novembre e dicembre;

è un anno che chiude in forte rialzo;

entro marzo viene lasciato alle spalle il bottom dell’intero decennio.

Inoltre ci sono delle divergenze positive sulle medie settate a 200/400 e 600.

A sfavore ci sono i pattern che si sono formati sui time farme settimanali e mensili, che in casi similari hanno dato inizio a ribassi importanti.

Dal punto di vista macroeconomico. in contesti similari (tassi al rialzo/alti e crescita moderata, i mercati azionari hanno vissuto rialzi pluriennali).

Chi avrà ragione? La prossima settimana sarà importante per dare peso all’una o all’altra tesi. Per quale idea propendiamo? Per nessuna, dopo aver indicato quali sono i pro e i contro non possiamo far altro che attendere gli eventi e accodarci ad essi.

Basterà tutto questo per far salire i mercati azionari ed evitare il crollo? I livelli da monitorare

Alla chiusura della seduta di contrattazione del 6 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.345

Eurostoxx Future

4.166

Ftse Mib Future

27.805

S&P500

4.308,50

Il ribasso potrebbe ripartire solo se le chiusure di seduta del 9 ottobre saranno inferiori a:

Dax Future

15.143

Eurostoxx Future

4.109

Ftse Mib Future

27.400

S&P500

4.217.

Siamo giunti in un momento decisivo: o parte il rally natalizio oppure prepariamoci a un vero e proprio massacro ribassista.

