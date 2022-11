Viaggio alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia a metà strada tra Firenze e Bologna

L’Italia è disseminata da Nord a Sud di città meravigliose e piccoli borghi davvero incantevoli. La Toscana è una regione ricca di bellezza partendo dal suo capoluogo Firenze, una delle più importanti città d’arte italiane. Proprio in queste settimane, in Toscana potremo anche scoprire feste e sagre per assaporare prodotti tipici d’eccellenza. Questa regione possiede numerosi borghi medievali dal fascino unico ed oggi vogliamo svelarne uno davvero imperdibile. Perfetto per chi vuole concedersi una piccola fuga, questo borgo immerso nel verde della Toscana ci permetterà di rilassarci passeggiando tra le sue attrattive.

Viaggio alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia a meno di un’ora da Firenze

A soli 30 chilometri da Firenze e a poco più di un’ora dalla città di Bologna sorge Scarperia. Questo piccolo borgo medievale è la meta perfetta per chi vuole allontanarsi dal turismo di massa senza rinunciare alla bellezza.

Si tratta di una frazione del comune sparso di Scarperia e San Piero che insieme fanno parte dei Borghi più belli d’Italia. Questo borgo del Mugello presenta diversi ed interessanti punti d’interesse tra cui spicca senza dubbio il Palazzo dei Vicari.

Palazzo dei Vicari

Palazzo dei Vicari a prima vista si presenta molto simile al ben più noto Palazzo Vecchio fiorentino. Anche conosciuto come Castello dei Vicari o Palazzo Pretorio, questo edificio risale al XIV secolo. Il Palazzo ha ancora l’aspetto di una fortezza, nonostante i diversi restauri fatti nel corso dei secoli.

Sulla facciata dell’edificio sono presenti numerosi stemmi appartenenti ai vicari fiorentini, alcuni di essi in terracotta invetriata. La torre campanaria del palazzo ospita un orologio attribuito all’artista Filippo Brunelleschi. Mentre all’esterno il Palazzo si presenta dalle linee semplici e severe, all’interno le decorazioni sono molto ricche. Qui troveremo affreschi e rifiniture rinascimentali davvero incantevoli.

Museo dei Ferri Taglienti

Nell’ala nord di Palazzo dei Vicari trova spazio il Museo dei Ferri Taglienti. Questo nome curioso descrive bene la natura del museo che è dedicato appunto alla storia e alla produzione artigianale del coltello nel nostro Paese.

Se scegliamo la visita guidata, potremo anche fare delle attività come, ad esempio, assistere a dimostrazioni pratiche e provare a montare un coltello. Il biglietto intero costa 5 euro.

L’Antica Bottega del Coltellinaio

Passeggiando per le vie di Scarperia possiamo trovare moltissime botteghe di artigiani. In Via Solferino c’è la caratteristica Antica Bottega del Coltellinaio che conserva ancora al suo interno attrezzature e macchine come la forgia. Questo luogo è testimonianza di una tradizione secolare che continua a vivere ed affascina i turisti che arrivano a Scarperia in visita.

Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo

Questo viaggio alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia ci porta infine alla Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo. Questo edificio religioso si trova proprio di fronte al Palazzo dei Vicari ed è risalente al 1300. La chiesa è di piccole dimensioni, ma molto ben conservata. L’edificio presenta una vetrata colorata sopra l’ingresso. Al suo interno sono conservate diverse opere d’arte di rilievo ed affreschi che meritano di essere visti almeno una volta nella vita.