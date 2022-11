Ci sono ancora tanti posti di lavoro pubblici disponibili nelle Province per diplomati e laureati

Per i candidati con diploma o laurea alla ricerca di un impiego pubblico a due passi da casa, i bandi degli Enti locali sono al solito molto ambiti. Vediamo adesso alcuni bandi ancora attivi a cui potenzialmente candidarsi. Anticipiamo solo che ci sono ancora tanti posti di lavoro pubblici disponibili da Nord a Sud.

I concorsi pubblici per laureati e diplomati prossimi alla scadenza

Partiamo dalla G.U. n. 82 del 14 ottobre e dai 4 bandi della Provincia di Savona. Le 4 selezioni mirano a formare altrettanti elenchi di idonei. Vanno ricoperti posti di istruttore amministrativo/finanziario e di istruttore tecnico, tutti di cat. C. Ancora, posti di responsabile tecnico e di responsabile amministrativo/finanziario, cat. D.

Le istanze vanno inviate per il 13 novembre, stessi termini dei concorsi della Provincia di Latina. Qui si ricercano 12 profili differenti (10 istruttori direttivi di cat. D, di cui 6 tecnici e 4 amministrativi, più 2 istruttori di cat. C) a tempo indeterminato.

Infine, sul n. 83 della G.U. del 18 ottobre ecco il bando della Provincia di Mantova. La selezione riguarda la copertura di un posto a tempo indeterminato di cat. D come assistente sociale. In questo caso i termini di candidatura sono per il 17 novembre.

I bandi utili per lavorare a tempo indeterminato presso le Province d’Italia

Passiamo adesso alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 21 ottobre. Qui incontriamo i bandi di 3 distinti Enti locali, vale a dire Savona, Sondrio e Belluno, per altrettanti posti a tempo indeterminato. I profili ricercati sono in tutti e tre i casi dei tecnici, ossia:

l’Ente ligure cerca un dirigente tecnico;

il concorso della provincia di Belluno riguarda il conferimento dell’incarico di specialista tecnico per il settore viabilità e difesa del territorio;

la provincia lombarda cerca un istruttore direttivo tecnico, anch’esso di cat. D, con priorità ai candidati militari volontari. Si occuperà di viabilità, edilizia scolastica e patrimonio.

Ci sono ancora tanti posti di lavoro pubblici disponibili per lavorare nelle Province

Passiamo agli estratti presenti sulla Gazzetta del 25 ottobre. In Toscana, la selezione della Provincia di Pisa riguarda 3 istruttori amministrativi contabili ed è riservata alle categorie protette. Quella della Provincia di Pistoia è per 2 profili tecnici di cat. D, di cui un posto riservato prioritariamente ai disabili.

In Emilia, i bandi attivi riguardano la Provincia di Parma (elenco di idonei istruttori tecnici e direttivi tecnici) e quella di Ferrara (1 istruttore contabile e 1 tecnico). Infine, le selezioni delle Province di Frosinone e Lecco interessano, rispettivamente, 1 e 2 posti di istruttori amministrativi.

Concorsi e posti a tempo indeterminato presso le Province

Sul numero 86 della Gazzetta ecco il bando della Provincia di Sondrio per un dirigente tecnico per il settore risorse naturali. Invece le Province di Treviso e del Verbanio Cusio Ossola cercano, rispettivamente, 3 e 1 istruttori tecnici. In tutti i casi ci si può candidare fino al 27 novembre.

Infine, i 2 concorsi della Provincia di Padova (G.U. n. 87 del 4 novembre) riguardano 5 istruttori amministrativi e 3 tecnici (cat. C). I concorsi sono per esami e ci si può candidare entro il 4 dicembre.