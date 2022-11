Feste e sagre da scoprire in Toscana a novembre tra castagne, tartufo e vino

L’autunno è la stagione dei colori e dei paesaggi magnifici e viaggiare in questo periodo ci permette di scoprire posti stupendi. Siamo ormai giunti a novembre e in questo mese, da Nord a Sud, ci sono moltissime feste tradizionali e sagre tutte da scoprire. Quest’anno il clima favorevole rende ancora più piacevole concedersi una breve gita fuori porta alla scoperta del nostro Bel Paese. Novembre è un mese chiave per chi ama il turismo enogastronomico, perché ci sono moltissime sagre e feste tipiche da non perdere. Oggi vogliamo concentrarci sulla Toscana, una regione ricca di bellezze naturali in cui rigenerarsi e di splendide città d’arte. In questo articolo parleremo di 3 eventi davvero imperdibili per chi vuole scoprire i sapori di questa stupenda regione.

Feste e sagre da scoprire in Toscana a novembre per chi ama mangiare bene

A circa un’ora da Firenze si trova San Gimignano, un suggestivo borgo della provincia di Siena dichiarato nel 1990 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Immerso tra le colline della Val d’Elsa, San Gimignano è caratterizzata da stradine curate, graziose botteghe, abitazioni in pietra e diversi palazzi storici. Questo borgo medievale è noto per le imponenti mura di cinta e le numerose torri che le hanno fatto guadagnare l’appellativo di Manhattan del Medioevo.

Qui, a partire dal 29 ottobre fino all’11 dicembre, si tiene l’evento Castagne e Vino Novo. L’evento si svolge dalle ore 9 alle 19 ed ogni anno accoglie numerosissimi turisti provenienti da tutto il Mondo. In questi giorni potremo passeggiare per le vie dell’incantevole centro storico di San Gimignano gustando i prodotti tipici del territorio offerti dalla stagione autunnale. In Piazza Duomo i visitatori potranno assaporare delle deliziose caldarroste e bere un bicchiere di vino novello.

Per gli amanti dell’olio e del vino locali

A circa 2 ore dalla città di Firenze si trova Civitella Paganico, un borgo sparso della provincia di Grosseto. Una volta giunti qui, ci accoglierà un paesaggio magnifico. Le verdi colline e i numerosi torrenti si alternano alla macchia mediterranea e ai campi coltivati. Chiudendo gli occhi potremo sentire il delizioso profumo di mirto e ginestre.

A Civitella Marittima, una frazione di Civitella Paganico, il 12 e il 13 novembre si svolgerà la 15ª edizione della Festa del Buco Unto. Il nome può suscitare curiosità, ma la spiegazione è semplice e affonda le sue radici nella tradizione. Si racconta che i civitellini indossassero pantaloni sporchi di unto all’altezza del fondoschiena. Questo perché i civitellini si recavano in chiesa ed inginocchiandosi durante la messa, dopo aver pulito le scarpe con il grasso, queste sporcavano i pantaloni.

La Sagra del Buco Unto è dedicata a 2 prodotti d’eccellenza della Maremma: il vino e l’olio novelli. Percorrendo le vie del borgo, potremo degustare questi straordinari prodotti enogastronomici, ma non è tutto. Qui ci saranno anche musica dal vivo, spettacoli e mercatini. L’ingresso all’evento è gratuito.

Dove mangiare un tartufo eccellente

San Miniato è uno stupendo comune a metà strada tra le città di Pisa e Firenze. Questa cittadina sorge su un colle e sotto il regno di Federico II assunse un ruolo strategico. Qui sono numerosi i punti di interesse, come la Rocca di Federico II e la stupenda Cattedrale di San Miniato in stile Barocco e Neorinascimentale.

San Miniato però non è solo nota per le sue bellezze artistiche, ma anche per le sue eccellenze gastronomiche come il famosissimo tartufo bianco. Infatti, tra le feste e sagre da scoprire in Toscana a novembre, c’è la Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato. L’evento si terrà gli ultimi 3 weekend del mese a partire dal 12 fino al 27 novembre. La sagra avrà luogo nel centro storico cittadino in cui troveremo stand e punti di ristoro per assaporare il tartufo ed altri prodotti tipici.