Settembre è uno dei momenti migliori per visitare Mykonos, l’isola greca famosa per le sue spiagge da sogno e la vivace vita notturna. Con l’estate ormai alle spalle, Mykonos a settembre offre temperature ancora piacevoli, meno affollamento e prezzi più contenuti rispetto ai mesi estivi. Ma quali sono i costi di un viaggio in questo periodo?

Viaggiare a Mykonos a settembre: quali sono i costi? Eccolo svelato

Il costo di un volo per Mykonos a settembre può variare notevolmente in base alla città di partenza e alla compagnia aerea. In media, un volo di andata e ritorno dall’Italia si aggira intorno ai 150-250 euro a persona se prenotato con anticipo. È possibile trovare offerte più economiche, ma prenotare in anticipo è fondamentale per evitare aumenti dell’ultimo minuto. Una volta arrivati sull’isola, si può scegliere di noleggiare un’auto, il cui costo parte da 30-50 euro al giorno, a seconda del modello e della durata del noleggio.

Alloggio

A settembre, i prezzi degli alloggi a Mykonos iniziano a scendere rispetto all’alta stagione. Si possono trovare camere in hotel di fascia media a partire da 80-120 euro a notte per due persone, mentre le strutture più lussuose possono costare 200 euro o più a notte. Per chi cerca soluzioni più economiche, gli appartamenti e i bed & breakfast rappresentano una buona opzione, con prezzi che partono da 50-70 euro a notte. È sempre consigliabile prenotare con anticipo, anche se settembre è un mese meno affollato.

Cibo

Mangiare a Mykonos può essere costoso, ma esistono opzioni per tutte le tasche. Un pasto in un ristorante di fascia media costa circa 20-40 euro a persona, mentre in una taverna tradizionale si può mangiare con 15-20 euro. I ristoranti di lusso e i beach club sono più costosi, con cene che possono superare i 50 euro a persona. Per risparmiare, si può optare per il cibo da asporto o per un pasto veloce in una delle numerose panetterie o caffetterie locali.

Attività

Mykonos è famosa per le sue spiagge e la vita notturna. L’ingresso ai beach club varia, con costi che partono da 10-20 euro a persona, esclusi i servizi extra come lettini e ombrelloni, che possono costare 20-40 euro. La vita notturna è vibrante, e l’ingresso alle discoteche varia da 20 a 50 euro, spesso con un drink incluso.

In conclusione, un viaggio a Mykonos a settembre può essere più economico rispetto all’alta stagione, ma rimane una destinazione con costi elevati. Una coppia può aspettarsi di spendere tra i 1.000 e i 2.000 euro per una settimana, a seconda delle scelte di alloggio, cibo e attività. Tuttavia, l’atmosfera rilassata e le meraviglie dell’isola rendono ogni euro ben speso. Quindi, ecco quanto si paga per viaggiare a Mykonos a settembre.

Lettura consigliata

Ecco i dividendi che verranno staccati a settembre