Lunedì i mercati americani rimarranno chiusi per festività. Si è chiusa un’importante settimana per i mercati. Tutto ad ora sembra propendere per ulteriori allunghi. Cosa attendere sui mercati per il mese di settembre?

La view sui mercati di Ipek Ozkardeskaya, analista senior Swissquote

La crescita economica degli Stati Uniti nel secondo trimestre, che è stata superiore alle aspettative. L’economia statunitense è cresciuta del 3%, con un aumento significativo della spesa al consumo. Nonostante questa crescita, non ci sono state pressioni inflazionistiche e le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve si sono ridotte, anche se rimane la possibilità di un taglio di 50 punti base entro la fine dell’anno. Questo scenario ha favorito un rimbalzo nei rendimenti obbligazionari e un miglioramento del dollaro USA.

Nel contesto europeo, i mercati azionari hanno beneficiato di una rotazione dai titoli tecnologici verso settori più ciclici, supportati anche dai tagli dei tassi della BCE. Tuttavia, l’economia europea sta rallentando, con settori come le compagnie aeree e il lusso che stanno affrontando difficoltà, anche a causa della situazione economica cinese. Nonostante le aspettative di tagli dei tassi, l’attrattiva dei mercati europei potrebbe essere limitata rispetto a quelli statunitensi, che potrebbero sovraperformare se la FED riuscirà a gestire un atterraggio morbido dell’economia.

In arrivo ulteriori tagli dei tassi da parte della BCE?

La Reuters ha riportato le dichiarazioni di Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo della BCE, riguardo all’inflazione nella zona euro e alle prospettive di ulteriori tagli dei tassi di interesse. “L’inflazione sta decelerando come previsto, e la BCE deve essere cauta nel ridurre i tassi, poiché non è chiaro quando la politica monetaria diventerà meno restrittiva e più stimolante. Le previsioni indicano un probabile nuovo taglio dei tassi il mese prossimo, sostenuto dall’allentamento delle pressioni inflazionistiche.

Schnabel ha affermato che ulteriori riduzioni graduali dei tassi potrebbero non compromettere il processo di disinflazione, mentre il capo della banca centrale finlandese, Olli Rehn, ha suggerito che il rallentamento della crescita economica rende più probabile un taglio a settembre. Schnabel ha anche sottolineato la necessità di un’attenta revisione delle politiche ogni tre mesi, minimizzando il rischio di recessione e ritenendo più probabile un “atterraggio morbido” dell’economia.”

Dove potrebbero andare le azioni Illimity Bank?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 4,88, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 4,102 e il massimo a 5,36. I prezzi, negli ultimi giorni/settimane sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente e questo lascia ben sperare per il breve termine. Non si nega l’ipotesi che presto potrebbero essere segnati nuovi massimi annuali.

L’Alligator Indicator, infatti, sui time frame giornaliero, settimanale è impostato al rialzo/laterale. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato da 4,25 segnato durante la settimana di contrattazione del 5 agosto.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Illimity Bank?

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Accumulate con target a 5,662 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 20% circa.

Cosa attendere sui mercati per il mese di settembre? I livelli di breve termine

Alle 17:13 del giorno 30 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

19.010

Eurostoxx Future

4.991

Ftse Mib Future

34.370

S&P500

5.643,31.

Il quadro grafico continua a rimanere rialzista: probabile continuazione della tendenza rialzista se la chiusura della prossima settimana sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.341

Eurostoxx Future

4.844

Ftse Mib Future

33.055

S&P500

5.541.

Il mese di settembre spesso è negativo, ma ci sono diversi swing che ci fanno ritenere che questa volta possa essere positivo. Vedremo poi cosa accadrà di volta in volta.

Lettura consigliata

Quanto costa una casa con terrazzo in Italia? Eccolo svelato