Cortina d’Ampezzo, rinomata località turistica delle Dolomiti, è una delle mete più ambite non solo per le vacanze, ma anche per chi desidera acquistare o affittare una casa. Questa città, famosa per le sue piste da sci e i panorami mozzafiato, offre un mercato immobiliare di lusso, con prezzi che riflettono la sua esclusività.

Il tuo sogno è acquistare o affittare una casa a Cortina d’Ampezzo? Ecco a quanto ammontano i prezzi

Acquistare una casa a Cortina d’Ampezzo è un investimento considerevole. I prezzi al metro quadro possono variare notevolmente in base alla posizione e alle caratteristiche dell’immobile. In media, si parla di 12.000 a 15.000 euro al metro quadro per le abitazioni in zona centrale o in prossimità delle piste da sci. Le proprietà più esclusive, con viste panoramiche e finiture di alto livello, possono arrivare a 20.000 euro al metro quadro. Questo significa che per un appartamento di 100 metri quadri, si potrebbe spendere tra 1,2 e 2 milioni di euro. Il tuo sogno è acquistare o affittare una casa a Cortina d’Ampezzo? Ecco quanto costa un fitto lì.

Affitto

Se invece si preferisce affittare una casa a Cortina, i costi non sono da meno. Durante la stagione invernale, particolarmente nei mesi di dicembre e gennaio, i prezzi degli affitti sono molto alti. Un appartamento di 80-100 metri quadri in una buona posizione può costare dai 3.000 ai 5.000 euro al mese. Per le ville o gli chalet di lusso, i prezzi possono superare i 10.000 euro al mese. Tuttavia, fuori stagione, i costi si abbassano leggermente, ma rimangono comunque significativi rispetto ad altre località montane.

Acquistare o affittare una casa a Cortina d’Ampezzo è un sogno per molti, ma è un sogno che ha un costo elevato. I prezzi, che sono tra i più alti d’Italia, riflettono la popolarità della località e la qualità della vita che offre. Che si tratti di un investimento immobiliare o di una vacanza stagionale, Cortina richiede un budget sostanzioso, ma offre in cambio un’esperienza di lusso e bellezza incomparabile.

Lettura consigliata

Ecco i dividendi che verranno staccati nel mese di settembre