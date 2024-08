In molti scelgono di investire in azioni che staccano dividendi. I motivi di ciò sono molto semplici: come dimostrerebbe la storia, tenderebbero ad essere più performanti delle altre e a garantire maggiori introiti. Il mese di settembre sarà molto importante per gli investitori, dal momento in cui avverranno numerosi stacchi in diverse date. Quali e quando? Scopriamolo a breve.

Ecco i dividendi che verranno staccati nel mese di settembre: appunta queste date se investi in azioni!

Tra le più grandi società che staccheranno nel corso del mese di settembre ci sono Eni e STM. La prima staccherà una tranche dal valore di 0,25 euro il giorno 23 settembre. Invece, la seconda staccherà un dividendo di 0,09 dollari nella stessa data.

Tra le altre società che staccheranno una tranche del proprio dividendo a settembre ci sono Growens (0,79 euro il giorno 2 settembre), Poligrafici Printing (0,0075 euro il 9 settembre), Piaggio (0,015 euro il 23 settembre) e Sesa (dividendo unico da 1 euro il giorno 23 settembre 2024). Come da consuetudine, in ciascuno di questi casi il pagamento avverrà due dopo la data di stacco.

Si ricorda che si ha diritto a percepirei l dividendo solo mantenendo le azioni in portafoglio fino al giorno dello stacco. Dunque, ecco i dividendi che verranno staccati nel mese di settembre. Non resta che attendere le date citate ed evitare di vendere prima i titoli in proprio possesso.

La situazione del FTSE Mib

Approfittiamo dell’argomento per fare il punto sulla situazione del FTSE Mib, uno dei maggiori indici della Borsa italiana. Ricordiamo che tutti i titoli che appartengono a questo paniere stanno salendo da inizio anno, con l’eccezione di Stellantis.

Ci riferiamo in particolare ai titoli cosiddetti “Cani”, cioè i titoli con il più alto dividendo e che sono quelli che possono performare meglio rispetto agli altri del paniere di riferimento.

