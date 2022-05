La primavera ci fa venire voglia di passare più tempo all’aperto. Coltivare piante e fiori è un hobby molto diffuso, ma che richiede anche impegno e un po’ di fatica. In primavera, dobbiamo fare i conti con la comparsa di molti animali e insetti che potrebbero dare dei problemi. Tra questi ci sono i bruchi, dei piccoli animaletti che possono mettere in pericolo le nostre piante. Generalmente, agiscono la notte mangiando foglie e gambi morbidi delle piante, mentre di giorno rimangono nascosti sottoterra. I bruchi colpiscono soprattutto fiori come rose e gerani, ma anche verdure dell’orto, come l’insalata, la rucola, i cavoli e i pomodori.

Tuttavia, sono a rischio anche altre piante come il basilico, che molti di noi coltivano in vaso per avere foglie profumate a disposizione. Per fortuna, la natura ci fornisce soluzioni a moltissimi problemi e, per salvare le piante dall’attacco dei bruchi, possiamo ricorrere a diversi rimedi. Proprio per questo motivo, oggi sveleremo dei semplici segreti della nonna del tutto naturali e molto economici per risolvere il problema.

Per allontanare i bruchi dalle piante di pomodoro, basilico e dalle rose le nonne usavano questi 3 eccellenti rimedi naturali

Forse non tutti lo sanno, ma con pochi ingredienti di uso comune possiamo eliminare facilmente i bruchi ed allontanarli dalle nostre piante. Guardando nella nostra dispensa è molto probabile trovare dell’aglio e del pepe. Questi due prodotti possiedono entrambi un odore molto intenso e caratteristico e spesso li utilizziamo come antiparassitari naturali. Anche in questo caso possono rivelarsi molto preziosi. Tutto ciò che dobbiamo fare è mettere in un recipiente 3 spicchi d’aglio a pezzetti e del pepe in grani tritati in maniera grossolana. Copriamo il tutto con acqua e lasciamo riposare per un giorno. Filtriamo questo macerato e vaporizziamolo sulle piante colpite dai bruchi almeno 2 volte la settimana per risolvere il problema.

Olio di neem

Questo fantastico antiparassitario naturale è molto utilizzato perché efficace e facilmente reperibile. Utile anche contro gli afidi delle rose, questo prodotto è in grado di tenere lontani i bruchi dalle nostre piante. Sarà sufficiente aggiungere circa 30 gocce di olio di neem per ogni litro d’acqua. A questo punto, non ci resta che vaporizzarlo sui fiori e le foglie delle piante, prestando attenzione anche ai fusti. Ripetiamo l’operazione ogni 3 giorni, finché i bruchi non saranno spariti.

Un aiuto da un ortaggio

Per allontanare i bruchi dalle piante le nostre nonne usavano il macerato di pomodoro. Procuriamoci una quantità discreta di foglie di pomodoro e tagliamole a pezzetti. Lasciamole in ammollo per un paio di giorni in 2 litri d’acqua. A questo punto, trasferiamo il macerato in un vaporizzatore ed usiamolo per bloccare la diffusione dei bruchi.

