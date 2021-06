Negli ultimi tempi sempre più attenzione viene data al colesterolo, creando una sorta di sensibilizzazione a tenere sotto controllo i suoi valori. È ormai noto a tutti che il colesterolo alto genera malattie cardiovascolari molo gravi. Il livello in cui deve rientrare il colesterolo nel sangue è di 200 mg. Ad ogni modo dovrà poi valutarsi quanto colesterolo sia buono, ovvero HDL, e quanto sia cattivo, ovvero LDL.

Va da sé che è importante che quello buono sia in misura superiore. Lo stile di vita e l’alimentazione incidono tantissimo sui livelli di colesterolo. E quando il colesterolo è alto è necessario non sottovalutarlo e migliorare il nostro stile di vita, a cominciare dall’esercizio fisico, fino ad un’alimentazione equilibrata.

Inserendo anche infusi o ingredienti naturali che riescono a depurare l’organismo e abbassare i livelli di colesterolo cattivo, come il cardo mariano. Manderemo via il colesterolo alto con questo ingrediente naturale poco conosciuto che abbatte i trigliceridi. Ecco di seguito illustrati i benefici sul nostro organismo di questa pianta medicinale, ancora poco conosciuta.

Via il colesterolo alto con questo ingrediente naturale poco conosciuto che abbatte i trigliceridi

Il cardo mariano, conosciuto come un efficace rimedio per depurare il fegato, è molto importante anche come regolatore dei livelli di trigliceridi nel sangue. Infatti, dal miglioramento che apporta al fegato si ottiene anche un equilibrio dei lipidi nel sangue, migliorando i livelli di colesterolo.

Il principio attivo del cardo mariano si chiama silimarina, capace di ridurre il livello di colesterolo cattivo nel sangue. L’utilizzo del cardo mariano, infatti, aumenta la quantità di colesterolo HDL, rispetto al colesterolo LDL, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Il cardo mariano può essere preso come infuso e si trova anche come tè, e si può acquistare nelle erboristerie. I rimedi naturali, sono molto utili nella prevenzione e cure di tante patologie. Tuttavia è sempre necessario consultarsi con il proprio medico curante e farsi consigliare, su come intervenire.

Approfondimento

Pochi lo comprano ma è questo il pesce senza spine ideale contro i disturbi tiroidei e per un’alimentazione con poche calorie”.