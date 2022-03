È ufficialmente arrivata la primavera, e moltissimi italiani sono già alle prese con il cambio dell’armadio. Mettere via i vestiti invernali porterà una ventata di aria fresca e ci aiuterà a trovare l’umore giusto per affrontare finalmente la bella stagione. Ma se dire addio a cappotti, sciarpe e maglioni è semplicissimo, sembra essere più complicato fare una selezione delle scarpe da indossare per la nuova stagione. È troppo presto per i sandali, ma troppo tardi per gli scarponi. Dunque che cosa indossare all’inizio della primavera? Oggi vogliamo consigliare tre calzature perfette proprio per questa stagione.

Tornano i grandi classici

Alcuni tipi di calzature vengono puntualmente riproposti ogni anno. Si tratta degli evergreen, gli intramontabili che vanno bene per chiunque e in qualsiasi occasione. Per chi ama lo stile casual, tra i grandi classici figurano certamente le tipiche sneakers. Adatte quasi per ogni occasione, le sneakers certamente non possono mancare nel nostro guardaroba. Chi preferisce darsi un tono più elegante, può finalmente tirare fuori dall’armadio le classicissime decolleté, che ora possiamo indossare senza patire il freddo. Ma vediamo altri tre modelli di scarpe, che andranno di moda nelle prossime settimane.

Via gli scarponcini invernali, ecco tre scarpe che andranno di moda questa primavera per iniziare la bella stagione con il piede giusto

Tornano in primo piano le scarpe con la zeppa. L’inizio della primavera è il momento assolutamente ideale per sfoggiare con orgoglio le scarpe con la zeppa. Dopo essere rimaste chiuse nell’armadio per mesi, ora possono finalmente entrare in scena. Perfette da sfoggiare sia con un look più casual, sia con un outfit elegante. Le scarpe con la zeppa si abbinano bene anche ai jeans, e ovviamente agli abiti e alle gonne. Un vero jolly.

Tornano di moda le ballerine

C’è chi le odia e c’è chi le ama. Qualche anno fa, erano le protagoniste della bella stagione. Dopo essere quasi sparite per qualche anno, tornano finalmente alla ribalta le classicissime ballerine. Il grande punto di forza di questo modello è la sua versatilità. Le ballerine possono diventare elegantissime se abbinate all’outfit raffinato, ma sono anche scarpe da tutti i giorni grazie alla loro comodità.

I mocassini perfetti per il lavoro e il tempo libero

Via gli scarponcini invernali, tiriamo fuori dall’armadio i mocassini. I più grandi amici di chi vuole apparire elegante ma senza mai rinunciare alla comodità. È arrivata la stagione per sfoggiarli sul lavoro e nel tempo libero, sia di giorno che di sera. Ma prima dobbiamo dargli una lucidata: ecco la tecnica migliore per lucidare le scarpe senza rovinarle ed essere sempre al top.