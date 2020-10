Le scarpe sono l’elemento fondamentale di un bel guardaroba elegante. Ma con l’uso tendono a sporcarsi, a consumarsi e a perdere la loro lucentezza. È in questi casi che bisogna correre ai ripari e lucidare le scarpe rese opache dall’uso.

In giro si trovano molti consigli, ma qual è la tecnica migliore per lucidare le scarpe?

Quali prodotti usare

Innanzitutto dobbiamo rimuovere lo sporco e la polvere. Togliamo i lacci dalle scarpe in modo che sia più facile raggiungere tutti i punti della superficie.

Prendiamo un panno, meglio se di microfibra, bagniamolo e strizziamolo bene in modo che rimanga umido. Poi puliamo con delicatezza tutta la superficie delle scarpe. Per ultime puliamo anche le suole, così potremo maneggiare le scarpe più facilmente. È importante rimuovere ogni residuo di terra e sabbia. Queste, infatti, potrebbero danneggiare la superficie delle scarpe quando passeremo alla lucidatura, specialmente se si tratta di scarpe di cuoio.

Ora lasciamole asciugare. Quando le scarpe saranno completamente asciutte, scegliamo il materiale più adatto con cui lucidarle. Se non abbiamo prodotti specifici, andrà bene anche un prodotto che abbiamo in casa. Per esempio l’olio di oliva può diventare un ottimo lucidante per gli oggetti di cuoio. Se invece siamo muniti di lucidanti specifici per scarpe, scegliamone uno dal colore più simile possibile a quello della scarpa, oppure leggermente più scuro.

Quale tecnica usare

Ma qual è la tecnica migliore per lucidare le scarpe?

Prendiamo una spazzola specifica per scarpe oppure una spazzola dalle setole rigide ma non troppo dure, meglio se setole animali. Ora applichiamo una limitata quantità del prodotto che abbiamo scelto (olio o lucido) sulla superficie della scarpa. Meglio cominciare dalla parte posteriore o laterale della scarpa. Questo perché, se non saremo soddisfatti del risultato, l’errore sarà meno visibile.

Ora utilizziamo la nostra spazzola per distribuire uniformemente il prodotto. Utilizziamo la spazzola con movimenti circolari, dall’interno verso l’esterno.

Una volta ricoperta tutta la superficie della scarpa con il lucido, lasciamola riposare almeno 15 minuti prima di fare una seconda passata, se necessario.