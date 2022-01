Con il freddo pungente e gelido di questi giorni, gustare una tazza calda di un buon tè accompagnato da ottimi dolcetti non può non riscaldare e rallegrare davvero gli animi di tutti.

Dunque per chi è alla ricerca proprio di queste sensazioni deve assolutamente provare le girelle di pasta frolla ripiene di marmellata.

Morbidissime friabili e profumate girelle frollose dall’irresistibile ripieno super goloso ideali per soddisfare il palato dei buongustai.

Biscottini che si realizzano in pochissimo tempo, dove si può utilizzare la farcitura che più si preferisce, dalla marmellata di albicocche a quella ai frutti di bosco, dalla nutella al cioccolato fondente.

Vediamo gli ingredienti

-300g di farina;

-150g di burro a pezzetti;

-150g di zucchero;

-1 cucchiaino di lievito per dolci;

-1 uovo;

-una bustina di vanillina;

-marmellata q.b. per il ripieno;

-zucchero a velo.

Ecco il procedimento delle morbidissime friabili e profumate girelle frollose dall’irresistibile ripieno super goloso

Sul piano da lavoro disporre a fontana la farina, versare al centro l’uovo, lo zucchero e la vanillina, iniziare ad amalgamare bene prima questi ultimi ingredienti.

Aggiungere il burro e il lievito, amalgamare mescolandoli alla farina fino ad ottenere un panetto morbido ed omogeneo.

Avvolgere l’impasto in una pellicola per alimenti e farlo riposare in frigorifero per un’oretta circa.

Trascorso il tempo necessario, trasferire il panetto sul piano da lavoro precedentemente infarinato, oppure su di un foglio di carta da forno.

Stendere l’impasto con l’aiuto di un matterello fino ad ottenere lo spessore di mezzo centimetro, non deve risultare nè troppo spesso nè troppo sottile.

Cospargere un generoso strato di marmellata o di nutella su tutta la superficie.

Arrotolare bene, magari aiutandosi con il lembo della carta da forno.

Tagliare con un coltello il rotolo a fette di circa 3/4 centimetri, e disporle distanziate tra loro su una teglia rivestita da carta da forno.

Infornare in forno preriscaldato a 170/180 gradi per 15/20 minuti.

Regolarsi sempre in base al proprio forno.

Una volta raffreddati spolverizzare i dolcetti con lo zucchero a velo.

Davvero deliziosi, ottimi in tutte le occasioni, da provare assolutamente.

