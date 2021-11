La stagione delle piogge è arrivata facendo purtroppo anche diversi danni in varie parti d’Italia. Vento e temporali si abbattono continuamente lungo tutto lo stivale e le nostre finestre ne risentono. Ci sembra quasi impossibile mantenere puliti i vetri di casa senza ritrovarci con macchie marroni qua e là.

Se pensare alla pulizia dal lato interno della casa non ci sembra difficile, non vale lo stesso per l’esterno. Persiane e vetri esterni sono continuamente sottoposti agli agenti atmosferici e tenerli puliti è un’impresa. Anche se piuttosto difficile perché dovremmo stare sempre lì a pulirli, non è assolutamente impossibile.

Non tutti lo sanno ma ecco il segreto per pulire i vetri in modo efficace e dire addio agli aloni

Quando ci dedichiamo alla pulizia dei vetri o in generale delle superfici riflettenti ci armiamo di detergente e via. C’è chi preferisce utilizzare un panno in daino, chi in microfibra e chi invece la classica carta di giornale. Tutti questi metodi sono abbastanza efficaci, ma non se saltiamo questo passaggio fondamentale.

Soprattutto nella camera da letto avremo notato che al mattino si è formata molta condensa. Queste goccioline create dall’umidità si possono evitare con un semplice gesto che in molti ignorano. Però sono proprio queste le responsabili principali delle macchie interne sui nostri vetri.

Come rimediare quando ci troviamo ad affrontare questa situazione? La condensa e le goccioline vanno a macchiare il vetro perché con il passare del tempo si mescolano alla polvere. È questo il motivo principale per cui puntualmente anche all’interno ci ritroviamo con i vetri davvero sporchi. Il passaggio indispensabile prima di utilizzare il detergente o l’alcol è proprio eliminare la polvere. Usiamo un panno asciutto o anche uno antistatico prima di procedere con la pulizia. Dopodiché passiamo ad uno pulito, in microfibra o di daino per detergere i vetri.

E per gli esterni

Stessa cosa all’esterno, se prima non eliminiamo la sporcizia non faremo altro che stenderla su tutta la superficie. Siccome all’esterno non si tratta solo di polvere meglio usare un panno bagnato e procedere con un primo passaggio. Per poi passare al detergente che preferiamo e finire con la spazzola lavavetri per non lasciare tracce. Per finire occupiamoci delle persiane, utilizzando una spazzola telescopica per arrivare nei punti più difficili.

Insomma, non tutti lo sanno ma ecco il segreto per pulire i vetri in modo efficace e dire addio agli aloni. Si tratta di un passaggio in più, certo, ma è fondamentale per non avere aloni su vetri. Solo così dopo la pulizia potremo ammirare vetri lucidi e splendenti.

