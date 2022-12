Non solo mercatini di Natale, ma scopriamo tutte le bellezze del centro medievale di Bolzano

Tempo di Natale che si avvicina sempre più. Il Ponte dell’Immacolata sarà il primo assaggio delle prossime feste. I più fortunati potranno godersi la prima neve sulle montagne, altri sceglieranno i tradizionali mercatini di Natale. Il Trentino-Alto Adige, come ogni anno, è pronto ad accogliere tutti i turisti. In particolare la città di Bolzano che, però, merita una visita particolare, non solo per le bancarelle. Scopriamo perché.

Siamo in pieno periodo di Artigiano in Fiera per chi vive nei pressi di Milano. La possibilità di vivere un’esperienza straordinaria, acquistando prodotti da ogni parte del Mondo, tutti racchiusi nei padiglioni di Rho.

Se invece volessimo andare direttamente sul posto per fare acquisti natalizi o semplicemente passare qualche giorno di relax, Bolzano potrebbe essere una meta davvero ideale. Non solo per i suoi ricchi e luminosi mercatini, che indubbiamente meritano un occhio di riguardo, ma anche per altre particolarità.

Il centro storico di questa città di poco più di 100mila abitanti, infatti, offre al visitatore altre interessanti attrazioni. A partire dallo splendido Museo Archeologico che si trova a pochi minuti dalla centralissima Piazza Walther, cuore della città e sede dei mercatini di Natale.

Non solo mercatini di Natale, Bolzano offre la mummia più vecchia d’Europa

Un museo famoso per il suo “abitante principale”, ovvero Ötzi, l’uomo di ghiaccio. Eh sì, perché al suo interno si trova proprio lo scheletro, perfettamente conservato, della mummia più antica d’Europa. Ritrovato casualmente nel 1991 da due turisti sul ghiacciaio della Val Senales, fu dapprima scambiato per il corpo di un escursionista scomparso. Con il procedere delle analisi, poi, si arrivò a definire la sorprendente scoperta. Esso giaceva lì da più di 5.000 anni! All’interno del museo, poi, si possono osservare tutti gli oggetti ritrovati intorno a lui, oltre a varie ricostruzioni storiche, fatte con la tecnologia attuale.

Cosa vedere in questa città in un giorno

La chiesa principale di Bolzano è il Duomo, che si affaccia proprio su Piazza Walther. Un’architettura romanico gotica davvero suggestiva, con i 62 metri del suo campanile e il tetto ricoperto da piastrelle gialle e verdi, a fare da contraltare a una facciata di marmo dai colori giallo e rosso.

La chiesa, però, che presenta gli affreschi più affascinanti è sicuramente quella che dista pochi passi dalla Cattedrale, ovvero quella dei Domenicani. Essi raffigurano le differenti anime artistiche della città, quella italiana e quella tedesca. Completamente restaurata dopo la Seconda Guerra Mondiale è assolutamente da vedere.

Così come la struttura medievale di Piazza delle Erbe, che ospita il Municipio e il Palazzo Mercantile. Qui, ogni giorno, tranne la domenica, si può trovare il mercato cittadino, ricco di prodotti tipici delle Dolomiti. Dalle mele Renetta, tanto buone per il nostro organismo, al famoso speck.

Lasciamo il centro per inerpicarci fino a Castel Roncolo. 40 minuti di passeggiata da Piazza Walther per osservare la città dall’alto e i magnifici affreschi trecenteschi presenti all’interno della struttura. Infine si può dare un’occhiata anche al Monumento alla Vittoria posto nell’omonima piazza, vicino al torrente Talvera. Un arco trionfale che celebra le vittime della Prima Guerra Mondiale, sorto in epoca fascista. A Bolzano, dunque, non solo mercatini di Natale, ma anche tante altre attrazioni tutte da vedere.