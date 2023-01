Scopri questa pianta straordinaria per liberarti delle sostanze tossiche dal nome particolarissimo

Hai bisogno di depurare l’aria dell’ambiente in cui passi tanto tempo ogni giorno? C’è una piantina che riesce a farlo benissimo. In questo modo puoi risparmiare su un sacco di dispositivi elettronici e depuratori. Ecco di cosa si tratta.

L’ambiente in cui viviamo, purtroppo ormai lo sappiamo molto bene, non è sempre sano e pulito. L’aria che ci avvolge quando usciamo di casa può essere piena di smog e crearci dei problemi di salute. Almeno nei posti chiusi è doveroso stare in uno spazio del tutto pulito, non credi?

Per questo motivo è bene scegliere una soluzione per depurare l’aria nella tua casa o nel tuo ufficio in modo da stare in un ambiente sano. Ci sono dei prodotti appositi per questo in commercio, ma la stessa cosa la possono fare anche le piante.

Scopri questa pianta straordinaria per liberarti dalle sostanze tossiche e vedrai che non avrai più nessun problema di nessun genere. In un colpo solo abbellirai casa o ufficio, donerai una bella atmosfera e respirerai aria più pulita.

Si tratta di una pianta dal nome molto particolare di cui non tutti hanno sentito parlare. Ci pensiamo noi a fartela conoscere nel dettaglio. Poi, ti daremo una serie di consigli per il tuo benessere e per il suo, naturalmente. Continua a leggere.

Scopri questa pianta straordinaria per liberarti dalle sostanze tossiche in un attimo: è perfetta per questo

Sappiamo molto bene che la natura ci aiuta con ogni mezzo possibile. Non solo riesce a darci molti alimenti per il nostro sostentamento, ma ha anche la capacità di farci respirare meglio. Le piante, in generale, producono ossigeno e ci liberano da sostanze nocive per il nostro organismo.

Alcune piante sanno farlo meglio di altre. Oggi vogliamo parlarti della Nastrina. Questa pianta è chiamata così per la sua forma particolare, anche se il suo nome scientifico è Chlorophytum ed è conosciuta di più come Falangio.

Ne hai mai sentito parlare? È una pianta sempreverde e perenne con delle lunghe foglie sottili verdi con striature bianche cadenti. La sua strana forma basta da sola ad abbellire e a dare un tocco in più ad una stanza. Tuttavia, è meglio prenderla con sé per respirare aria pulita.

Infatti, la Nastrina riesce ad assorbire lo xilene e il monossido di carbonio da un ambiente chiuso ed eliminarli completamente. Lo dice la scienza, ovvero uno studio condotto direttamente dalla NASA. Come non crederle? Meglio prenderla subito e approfittare di questa proprietà davvero utilissima per tutti noi.

Come si cura la Nastrina?

Chiamarla Nastrina, Nastrino o Falangio poco importa. L’importante è conoscere bene le sue caratteristiche e coltivarla nel migliore dei modi per averla in salute. Non spaventarti, è molto semplice da curare, sia in terra che in vaso.

Per prima cosa bisogna tenere presente che ha origini africane e del sud dell’Asia. Quindi, sa resistere molto bene alle condizioni atmosferiche. Tuttavia, meglio tenerla in un ambiente con una temperatura compresa tra 5 e 28 gradi.

Mai esporla al sole. È vero che, come ogni pianta, ha bisogno di tanta luce ma non è particolarmente amante dei raggi diretti e molto caldi del sole. Attenzione anche al terreno che si usa. Questo deve essere drenante, con sabbia e torba.