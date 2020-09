In questo articolo, vi presentiamo alcuni dei borghi più belli d’Italia. Il nostro Paese è letteralmente arte, in maniera unica. Non esiste aggettivo migliore per descriverlo. Si tratta di un luogo ricco di storia, cultura e bellezza. In fondo, si chiama “il Bel Paese” per un motivo. E, uno degli aspetti più fantastici della penisola, è che ha sempre delle sorprese in serbo per noi. C’è chi infatti pensa di conoscere perfettamente l’Italia. Ma poi un angolo, uno scorcio, un luogo dimenticato, lo fanno ricredere. Ecco, prendiamo allora in esame alcuni luoghi che potrebbero essere nuovi per alcuni. Ma, il team di ProiezionidiBorsa assicura, sono posti da visitare assolutamente! Vi presentiamo alcuni dei borghi più belli d’Italia.

La Toscana ci offre Castiglione della Pescaia

Il primo borgo che vogliamo consigliarvi è Castiglione della Pescaia. Affacciato sull’Arcipelago toscano, questo luogo ha un fascino tutto suo. Si tratta, infatti, di un posto che rasenta la magia. La sua vista sull’Elba, il Giglio e l’Argentario non può che ammaliare. Inoltre, il centro storico è forse quello meglio conservato della costa tirrenica.

Insomma, una vera e propria punta di diamante per il nostro Paese! Per chi sta cercando un po’ di relax, consigliamo di visitarlo in inverno. Durante le vacanze estive, infatti, la movida è decisamente attiva. Il frastuono, quindi, potrebbe risultare un problema.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Lagonegro, il paese della Basilicata che stupisce

La Basilicata è forse una delle regioni meno conosciute dagli italiani. Di questa, infatti, sono note per lo più aree come Matera, Val d’Agri o Maratea. Ma ci sono, invece, dei luoghi che potrebbero stupirci. Tra questi, Lagonegro. Si tratta di un borgo tipico circondato dal maestoso Parco nazionale del Pollino che, ricordiamolo, è Patrimonio UNESCO.

Terra per eccellenza degli orologi da campanile, la zona è di una bellezza unica. La Basilicata da scoprire inizia proprio da qui. (E, inoltre, proprio in Basilicata sta per essere inaugurato il ponte più lungo del mondo!).

Noli, sulla Riviera ligure, un paese che incanta chiunque lo guardi

Noli è un pittoresco borgo della Riviera ligure di Ponente. I tetti rossi, i palazzi, le osterie, le torri caratteristiche lo rendono un luogo da fiaba. Si tratta di un posto, infatti, che lascia letteralmente a bocca aperta. Ma non è solo un borgo che si lascia ammirare. Da Noli, infatti, partono diverse escursioni sulle colline del Nolese e del Filanese. Un angolo del nostro Paese da non perdere per nessuna ragione al mondo.