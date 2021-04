Se la lavatrice balla ed è troppo chiassosa potrebbe esserci questo problema da non sottovalutare, che invece molti spesso pensano sia totalmente normale. Magari è normale perché la lavatrice è vecchia, oppure perché sta facendo la centrifuga. Tutto vero, ma a volte il motivo per cui questo elettrodomestico si muove e fa rumore non è legato all’età della lavatrice, ma a ben altro.

Prendersi cura degli elettrodomestici

In questo periodo abbiamo imparato a prenderci cura dei nostri elettrodomestici. La lavastoviglie è sempre pulitissima, così come il forno e anche la lavatrice. Ormai siamo diventati degli esperti nelle pulizie, sia naturali sia con l’aiuto di qualche prodotto chimico che si trova in commercio.

Se la lavatrice balla ed è troppo chiassosa potrebbe esserci questo problema da non sottovalutare

Quando la lavatrice si muove troppo e quindi provoca un insistente rumore la causa può essere legata a qualche piedino che nel tempo si sta svitando o scollando. Questo è normale che avvenga, perché la centrifuga, soprattutto ad alti giri, può provocare il movimento della lavatrice.

Quindi quello che si può fare è controllare i piedini e vedere se qualcuno di questi ha bisogno di essere sistemato. Altre volte gli stessi piedini potrebbero avere un leggero difetto di fabbrica e qualcuno può essere più corto, andando così ad alterare l’equilibrio della lavatrice.

La lavatrice è praticamente vuota

Far andare la lavatrice con pochissimi panni al suo interno può aumentare il movimento dell’elettrodomestico. Infatti si consiglia sempre di caricarla in modo corretto, né con troppi pochi panni né, ovviamente, con troppi. E in conclusione, spesso, per alcuni lavaggi la centrifuga non è nemmeno necessaria, quindi si può tranquillamente disattivare e prevenire il movimento di questa.

Ora non dobbiamo più preoccuparci quindi se la lavatrice fa uno strano rumore o cammina da sola, perché saremo in grado di risolvere il problema.

