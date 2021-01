Chi fuma in casa lo sa bene: eliminare il cattivo odore della sigaretta non è semplice come si crede, nonostante i diversi metodi suggeriti. Dai deodoranti per ambienti al profumo di fiori, alle candele profumate, agli spray elimina odori e tanto altro.

Si cerca sempre di coprire l’odore.. ma forse è proprio qui che si sbaglia. Non bisogna “coprire”, ma rimuovere il cattivo odore che impregna tutta la casa. Come si fa? Per eliminare la puzza di fumo dalla casa è fondamentale pulire queste due cose.

Come Cenerentola

La pulizia è la regina di ogni casa ordinata e profumata. Non può esistere profumo senza pulizia, per cui è inutile pensare soltanto al deodorante al gelsomino.

Le superfici che più di altre si impregnano di fumo sono le finestre e le tende.

Tranne in casi rari, si puliscono le tende (se si puliscono) una, massimo due volte l’anno. In realtà, chi ha l’abitudine di fumare in casa dovrebbe lavarle più spesso.

Proviamo a farci caso. Avviciniamoci a quelle tende a cui non diamo nemmeno una spolverata chissà da quanto e odoriamole. Ci renderemo subito conto che non sanno di Chanel numero cinque.

La stessa cosa vale per le finestre, ma qui la soluzione è molto più semplice. Infatti, non sarà complesso come smontare lunghi e pesanti pezzi di stoffa, ma ci basteranno un detergente per vetri e una pezza apposita.

Le tende, come tutto ciò che è in tessuto, hanno la tendenza ad assorbire polvere e odori dell’ambiente in cui si trovano. Belle ed estremamente funzionali in casa, richiedono però un’attenzione ed un occhio di riguardo in più rispetto al resto dell’arredamento.

Proprio per questo motivo, sarebbe meglio evitare di fumare in stanze con tende difficili da lavare e soprattutto, da smontare.