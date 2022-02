Può un solo ingrediente pulire e lucidare gli specchi e vetri di casa e profumare il bagno allo stesso tempo? Sembrerebbe proprio di si e quest’oggi mostreremo il trucchetto geniale che facilita le pulizie domestiche.

I lavori di casa, talvolta, si mostrano come delle vere e proprie imprese impossibili. Oltretutto, ci sono alcune operazioni che non possono proprio essere rimandate. Tra queste, la pulizia del bagno o della cucina. I pavimenti, poi, devono essere igienizzati quotidianamente per evitare che germi e batteri camminino per tutta la casa.

Per pavimenti luccicanti e puliti alla perfezione, ecco uno dei trucchetti della nonna da provare assolutamente.

Per quanto riguarda la cucina, tra i lavori più noiosi c’è la pulizia del forno. Un elettrodomestico gettonatissimo che richiede, però, olio di gomito e tempo per essere scrostato. Suggeriamo questo metodo capace di sgrassare ma anche di profumare il forno in 5 minuti.

Per risparmiare sulla spesa e limitare conseguenze sull’ambiente, sempre più persone adottano rimedi naturali. Tra gli ingredienti più utilizzati nelle faccende domestiche, spiccano l’aceto e il limone.

Tuttavia, per un bagno profumatissimo e vetri di casa brillanti molti usano il limone o l’aceto ma è questo l’ingrediente formidabile

Tra i prodotti dai mille usi, c’è anche il talco. Il comune borotalco, infatti, non serve solo alla cura del corpo.

Per pulire vetri, vetrate e specchi in quattro e quattr’otto basterà creare questa miscela, composta da:

700 millilitri di acqua (meglio se tiepida);

2 cucchiai di borotalco.

Bisognerà mescolare i due ingredienti e versare il contenuto in un contenitore spray.

Spruzzare la miscela direttamente sulle superfici da pulire e con un panno di microfibra strofinare energicamente. Con un panno pulito, poi asciugare. In questo modo, spariranno velocemente tutte le macchie e gli aloni presenti sulle superfici.

Inoltre, non tutti sanno che con il comunissimo talco si può profumare anche il bagno, o anche altri ambienti di casa.

Per regalare un buon odore alla stanza da bagno, ad esempio, basterà versare due o tre cucchiai di talco in un vaso. Si potrà decorare la composizione con delle pietre, dei sassolini o dei fiori finti.

Il profumo si propagherà pian pian in tutta la stanza. Dunque, per un bagno profumatissimo e vetri di casa brillanti non resta che provare il talco.

