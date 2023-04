Il trucco per la memoria prodigiosa dell’antico poeta greco sorprende ancora tutti, è sensazionale

La studiano in qualsiasi corso o insegnamento volto ad incrementare la potenza della propria memoria. Ed è sorprendentemente utile dopo ancora circa 2.500 anni. Si tratta del trucco del poeta lirico greco Simonide di Ceo.

Chi ritiene che avere una buona memoria sia inutile vivendo nell’epoca di Google, delle biblioteche multimediali e delle informazioni condivise, forse non ha riflettuto sull’utilità concreta di avere una memoria d’acciaio. L’episodio che ora ripercorriamo è infatti un insegnamento sull’utilità del ricordare le informazioni più varie in qualsiasi ambito della nostra vita.

Il poeta Simonide di Ceo sopravvisse ad un terribile terremoto. Il palazzo all’interno del quale si trovava crollò. Salvatosi per fortuna, riuscì a guidare le ricerche dei sopravvissuti e ad indicare quali persone si trovassero in quale luogo della casa. Come? Grazie al trucco per la memoria prodigiosa dell’antico poeta greco Simonide di Ceo che ancora oggi ci tornerà utile.

Spesso viene chiamata tecnica del palazzo o dei loci (le stanze, in latino) in riferimento al metodo adottato da Simonide. Lui infatti per aiutare le ricerche dei sopravvissuti ed indicare dove fossero ubicati associava un’informazione (il nome o le sembianze di un convitato a palazzo) ad una parte dell’edificio.

È un po’ come se per ricordare delle informazioni di qualsiasi ambito, le associassimo alle stanze di un edificio oppure ai luoghi di un’area che ricordiamo molto bene. Una volta tenuta presente l’area in questione, l’associamo ad un macro-argomento. Ad esempio possiamo ricordare la cucina di casa oppure ancora il giardino come fossero il diritto costituzionale oppure il discorso che dovremo pronunciare in pubblico. Sempre tenendo bene a mente il luogo in cui si trova la nostra mente possiamo iniziare ad associare i cassetti e gli elettrodomestici, oppure i pali ed le piante, collegandoli ad informazioni specifiche e parole chiave che ci possono essere utili per la memoria.

Tanto più bravi saremo ad associare gli elementi della nostra materia inseriti nel contesto concreto (magari associandoli a dettagli bizzarri e vividi) tanto più riusciremo a destreggiarci nel recupero delle informazioni. Sarà letteralmente come ritrovare il coltello per il pane tenuto all’interno del secondo cassetto, oppure come ritrovare una rosa dietro la panchina del giardino. Se saremo abili nel ricostruire il percorso mentale da seguire, potremmo anche fornire un ordine cronologico ai nostri ricordi. Questo trucco sarà molto utile per quanti devono tenere a mente un lungo discorso ordinato per settori.

Se conosciamo persone dotate di una memoria prodigiosa, possiamo immaginare che il loro non sia un dono divino. Semplicemente hanno trovato un metodo per rendere il proprio cervello abile a recuperare le informazioni necessarie. Che sia un esame, un concorso, o semplicemente una bella frase che vogliamo ricordare e portare con noi, possiamo ricordarci del poeta lirico greco Simonide di Ceo.

