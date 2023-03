Friggitrice: i consigli pratici per l’uso e per una pulizia eccellente

I consigli pratici per l’uso e per una pulizia eccellente di una friggitrice - proiezionidiborsa.it

Vuoi cuocere le polpette o le patatine nella friggitrice ma non sai come fare? ecco alcuni semplici consigli…

Negli ultimi tempi si sono andate sempre di più a sviluppare nuove tecniche di cottura. Tutto questo avviene anche grazie all’innovazione. Vengono creati nuovi macchinari e nuovi strumenti anche da cucina. Siamo passati dal forno tradizionale alla friggitrice ad aria, che cucina più o meno come un forno normale. oggi però parleremo di uno strumento che ultimamente viene molto acquistato per comodità: la friggitrice.

Perché si utilizza la friggitrice

Le nostre nonne sono abituate a friggere in padella quando devono preparare polpette, patatine oppure gli ingredienti per una parmigiana. In realtà però esiste appunto la friggitrice vera e propria. Con quest’ultima si vanno a friggere gli alimenti in profondità, ovviamente con olio bollente. In casa, da un punto di vista, sarebbe più comodo utilizzare la friggitrice rispetto alla pentola perché cucinando in profondità non va a sporcare molto.

Friggitrice: i consigli pratici per l’uso per un’ottima cottura

Adesso però cerchiamo di capire meglio cosa bisogna fare per utilizzare al meglio questo elettrodomestico. Infatti ci sarebbero alcuni consigli molto semplici che possiamo applicare sin da subito per un’ottima cottura del nostro piatto.

Cosa bisognerebbe fare?

La cosa che spesso si fa per risparmiare tempo, è andare a riempire tutto il cestello della friggitrice. Questo è un grande errore. Infatti se riempiamo fino all’orlo, con ad esempio le patatine, non si cucineranno bene. Resteranno molli sopra e non croccanti come dovrebbero essere. Questo perché si impregneranno dell’olio che ci sta sul fondo.

La temperatura

Anche la temperatura è importante affinché il nostro piatto sia ottimo. Prima di effettuare una frittura è necessario conoscere bene la temperatura dell’olio. Questo perché l’olio presenta un punto di fumo, nel quale una volta raggiunto vengono rilasciate delle sostanze nocive. È bene quindi controllare sempre la temperatura, che dovrà essere tra i 160 gradi e 180 gradi. Ricordate però di non scendere sotto i 160 gradi, altrimenti la croccantezza sarà solo un ricordo lontano. È importante inoltre non utilizzare sempre lo stesso olio, specialmente se andiamo a cuocere cibi che sono impanati. Questo perché pezzi dell’impanatura cadrebbero e di conseguenza restano nell’olio e si bruciano. Potrebbero così conferire un sapore di bruciato al nostro piatto.

Come pulire la friggitrice dopo l’utilizzo

Importante, come anche per il forno, è capire come pulirlo affinché non ci siano incrostazioni e residui. Non è un’operazione molto difficile da fare ma bisogna tenere a mente che è necessaria. Altrimenti oltre ad avere batteri, potremmo ottenere piatti dal sapore poco gradevole. La prima cosa da fare è sgrassare il cestello. Possiamo utilizzare detergenti appositi oppure fare con qualche metodo fai da te. Ad esempio un po’ di acqua e limone oppure acqua e bicarbonato. Se sono presenti incrostazioni, una volta ammorbidite, possono essere rimosse con una spatola. Ricordiamo di versare acqua calda. Una volta fatto tutto questo ricordiamo di dare un’ultima sciacquata per eliminare residui. Ed ecco la friggitrice: i consigli pratici per l’uso e non solo.