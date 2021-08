Sembra quasi di vederla la scena! Vetrate ampie e splendenti che regalano alla nostra casa un senso assoluta libertà. Quei timidi raggi del sole che attraversando il vetro corrono per baciarci il viso e riscaldarci l’anima. E noi, comodamente sdraiati sul divano a sorseggiare una bella tazza di tè mentre ci godiamo gli ultimi scampoli d’estate, ammirando un meraviglio tramonto dalla finestra.

Una scena perfetta, quasi da favola, se non fosse per quegli aloni e quelle ditate sui vetri che rovinano tutto.

Storie romantiche a parte, la pulizia dei vetri risulta una delle faccende domestiche tra le più fastidiose. Per molte persone è uno dei compiti meno amati e più ingrati della casa. Dopo diversi minuti di lavoro e molto olio di gomito, c’è sempre un alone che ci aspetta dietro l’angolo, o come in questo caso, dietro il vetro.

Per porre fine a questa scomoda situazione e continuare il sogno di vetrate pulitissime che ci permettono viste mozzafiato sulla città, conviene correre subito ai ripari. Tantissime sono le soluzioni in circolazione. Tra i tanti metodi più o meno gettonati, uno sta spopolando sui social proprio in queste settimane.

Vetri puliti e senza aloni in 5 minuti con 1 solo trucchetto facilissimo che sta spopolando

Il web è come un cilindro magico da cui possono venir fuori moltissime informazioni. Molte delle quali sono utili a risolvere piccoli ma anche grandi problemi quotidiani.

A farsi spazio tra i vari social network anche tanti appassionati di pulizie domestiche che per necessità o per diletto condividono le esperienze e dispensano i consigli migliori per avere una casa splendente dalla A alla Z.

Grazie ad internet si trova la soluzione a tutto. Ecco, ad esempio, alcune astuzie casalinghe pratiche e veloci per lavare le tende da sole senza smontarle ed evitare spiacevoli battibecchi con i vicini.

Dal famoso cilindro, ecco sbucare anche questo metodo incredibile per pulire e disinfettare alla perfezione cucina, sanitari, pavimenti e vetri con un solo trucchetto facile, naturale ed economico.

L’ultima trovata in tema di pulizia dei vetri è quella che sostanzialmente vede l’uso di un solo prodotto. Un ingrediente che quasi sicuramente abbiamo già in casa. Stiamo parlando del classico detersivo dei piatti. Chi è pratico di pulizie domestiche sa bene che non è una novità l’utilizzo del detersivo per lavare i vetri delle finestre. C’è chi crea delle miscele con altri ingredienti e chi lo versa direttamente sui vetri. Tuttavia, sono molte le persone che stanno apprezzando questo trucchetto.

L’occorrente

Per avere vetri splendenti e puliti, evitando anche gli aloni servono:

detersivo per piatti;

acqua q.b.;

2 panni in microfibra;

1 ciotola.

Basterà versare un po’ di detersivo per i piatti in una ciotola e diluirlo con l’acqua. Poi, immergere un panno di microfibra nella miscela e procedere a lavare tutto il vetro. Poi, lucidare con il panno di microfibra asciutto.

Ci vorrà poca fatica per poter avere vetri puliti e senza aloni in 5 minuti con 1 solo trucchetto facilissimo che sta spopolando.

Per un risultato perfetto è sempre buona norma ricordare queste regole:

non lavare vetri e finestre quando il sole li colpisce. In questa situazione, il vetro tende ad asciugarsi subito creando gli aloni;

prima di procedere al lavaggio, ricordarsi di spolverare bene infissi e serramenti per evitare che si attacchi al vetro bagnato.