Mantenere il bagno pulito è un’attività impegnativa perché richiede costanza ed impegno. Quasi ogni giorno ci ritroviamo a pulire sanitari e pavimenti, perché è proprio qui che si accumulano gran parte dello sporco e dei germi. Il calcare è uno dei nemici numero 1 per chi si occupa di pulire bagno e cucina. Questo si forma con il passaggio dell’acqua sulle superfici e rilascia un’antiestetica patina che possiamo vedere ad occhio nudo. Pensiamo ad oggetti comuni come i bicchieri di vetro, oppure vetri e piastrelle che spesso sono vittime del calcare. Ecco perché oggi vogliamo concentrarci in particolare sui vetri della doccia. Per quanto ci impegniamo a pulire il bagno, se sul vetro della doccia rimane il calcare il risultato potrebbe essere deludente. Con questo articolo vogliamo suggerire un semplicissimo metodo per rimuovere il calcare dai vetri della doccia con una sola mossa e in modo economico.

Vetri della doccia senza aloni con questo profumato prodotto naturale consigliato dalle nonne che rimuove facilmente il calcare anche dai pavimenti

In ogni casa nelle dispense ci sono prodotti comuni che possiamo utilizzare anche per fare le faccende domestiche. Spesso ricorriamo a costosi prodotti specifici che contengono sostanze che potrebbero nuocere alla nostra salute. In realtà, come ci insegnano le nonne, per pulire la casa bastano pochi ingredienti naturali. Infatti, per realizzare un eccellente prodotto anticalcare basterà utilizzare solo 2 ingredienti: l’aceto di mele e il borotalco. Come molti di noi già sanno, oltre ad essere un ottimo anticalcare l’aceto di mele è indispensabile per la cura del giardino. Invece, il borotalco che molti di noi usano come alleato della pelle è un formidabile prodotto utile per rimuovere gli aloni.

Come prepararlo e usarlo

Tutto ciò che dobbiamo fare sarà unire in una bottiglia con vaporizzatore 2 cucchiai di borotalco e un bicchiere di aceto di mele. Riempiamo la bottiglia con acqua e se possibile usiamo quella demineralizzata. Agitiamo questa soluzione e vaporizziamola sui vetri della doccia. Detergiamo la superficie con un morbido panno in microfibra e per terminare usiamo una pezza asciutta in cotone. Noteremo che sarà semplicissimo avere vetri della doccia senza aloni con questo profumato rimedio. Inoltre, potremo usare questo prodotto per pulire i pavimenti ed ottenere un risultato fantastico. Raddoppiamo le quantità usate per pulire i vetri della doccia e aggiungiamole in un secchio d’acqua. I pavimenti risulteranno lucidi e splendenti in un attimo.

Approfondimento

Per pulire velocemente il doppio vetro del forno senza smontarlo basta questo economico prodotto naturale e un insospettabile oggetto molto comune