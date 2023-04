Vestiti primaverili lunghi che snelliscono, slanciano e coprono la pancia? Ecco i preferiti di Dua Lipa e Heidi Klum e sono incredibili!

Il vestito lungo leggero è l’abito che simboleggia alla perfezione la primavera. Ma quale scegliere tra le decine e decine di offerte su internet e nei negozi? Ma soprattutto: quali sono i vestiti che snelliscono la figura e coprono le imperfezioni? Stiamo proprio per scoprirlo.

La parola d’ordine della moda primavera estate 2023 è soltanto una: comodità. Sembrano davvero finiti i tempi dei tacchi alti, dei tubini e delle camicie strettissime. Non per niente, vere icone di eleganza come Elodie e Cate Blanchett sono recentemente apparse in pubblico con morbidissime camicie oversize e vestiti chemisier. Una bellissima notizia per chi ha ancora qualche chilo di troppo accumulato in inverno ma vuole apparire sempre al top. E stiamo per scoprire i vestiti primaverili lunghi che snelliscono, slanciano e coprono la pancia. Abiti scelti anche da stelle come Dua Lipa e Heidi Klum e che stanno bene davvero a tutte.

Dua Lipa rilancia la moda del vestito lungo in jeans

Cantante di fama mondiale, Dua Lipa è anche una delle donne più belle del Mondo. E soprattutto una delle più imitate quando si parla di moda ed eleganza. L’ultima novità sfoggiata sui suoi canali social? Il vestito lungo in denim azzurro con bottoni sul davanti, collo diplomatico e maniche ampie. Un capo che pesca a piene mani dalla moda del passato, che slancia la figura e copre pancia e fianchi larghi. Super consigliato anche per le over 50 e 60.

Comodo, colorato ed elegante: il vestito preferito di Heidi Klum

La primavera è la stagione dei fiori e del colore. Su questo è perfettamente d’accordo la splendida Heidi Klum che non ha mai nascosto la sua passione per comode jumpsuit e abiti lunghi floreali. Uno dei più belli in assoluto è quello che la super modella ha indossato a una sfilata di Valentino.

Un vestito lungo fino alla caviglia di color azzurro cielo con meravigliosi fiori rosa. La bella notizia? La larghezza della parte superiore e la cintura in vita. Caratteristiche perfette per nascondere imperfezioni, fianchi e pancetta. Abbiniamolo a un paio di sneakers come quelle sfoggiate recentemente da Belen e potremo portarlo sia il giorno che la sera.

Vestiti primaverili lunghi che snelliscono, slanciano e coprono la pancia? Vediamo quali sono gli altri abiti must have di questa stagione

I vestiti in denim e quelli floreali non sono gli unici must have della primavera 2023. Questa stagione segna il ritorno in grande stile degli abiti in maglia e a righe. I più belli ed eleganti sono quelli con taglio cardigan o a polo. Perfetti sia per la vita di tutti i giorni che per una cena al ristorante.

L’altra grande tendenza di quest’anno sono i pattern colorati all over. Motivi geometrici in perfetto stile psichedelico che coprono tutto il vestito. Se stiamo cercando qualcosa per una cerimonia o un matrimonio potrebbero essere la scelta giusta.