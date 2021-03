A chi non è mai capitato di trovarsi la dispensa infestata dalle temibili farfalle della farina? Si tratta di insetti simili alle farfalle, che spesso contaminano le nostre dispense rovinando farina, pasta, biscotti e persino confezioni di legumi. Ma come fare a liberarsene una volta per tutte? Senza utilizzare prodotti tossici che, si sa, non dovrebbero trovare posto nel luogo in cui teniamo il cibo? Sorprendentemente possiamo liberarci delle farfalle della farina utilizzando un rimedio naturale molto semplice.

Le larve vivono nei mobili e nelle crepe dei muri

La farfalla della farina (Plodia interpunctella) è un insetto estremamente comune nelle nostre case. Ma in realtà non è la farfalla adulta a creare danni in dispensa, bensì la larva, che dopo la schiusa si nutre di cereali, farine e pasta fino al momento della muta.

Le larve di questo insetto possono infilarsi nelle crepe, nelle intercapedini dei muri e negli interstizi dei mobili. In questi casi sarà molto difficile la loro eliminazione anche se svuotiamo la dispensa quando troviamo del cibo contaminato. Dunque come liberarsi davvero di questi fastidiosi ospiti indesiderati?

Vediamo l’unico modo per liberarsi una volta per tutte delle farfalle della farina con un rimedio che tutti abbiamo in casa.

Utilizziamo l’alloro per liberarcene

Il rimedio è semplicissimo: bastano delle foglie di alloro. Proprio così: questi insetti detestano l’odore dell’alloro, e cercano in tutti i modi di allontanarsene.

Per tenere la nostra dispensa al riparo da questi insetti, quindi, distribuiamo alcune foglie di alloro, meglio se fresco, tra le confezioni di pasta, farine e cereali. Ovviamente occorre anche tenere la dispensa pulita e avere cura di controllare ogni pacco di pasta e farina prima di riporlo in dispensa, per evitare di reintrodurre il problema.

