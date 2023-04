Prevenire le rughe e ringiovanire di 10 anni in pochi secondi: ecco il trattamento a costo zero di Bella Hadid

Vuoi apparire raggiante e avere una pelle perfetta nonostante l’età che avanza? Non sempre possiamo permetterci creme costose o interventi dal chirurgo. Ma ecco svelato il segreto della supermodella Bella Hadid che ci permette di avere una pelle luminosa e un viso rigenerato in pochi secondi.

Sappiamo tutti quanto sia importante prendersi cura del viso, indipendentemente dall’età e dalla tipologia di pelle. Lo smog, il passare del tempo, i cambiamenti ormonali, lo stress sono fattori che possono danneggiare la cute.

Come prendersi cura della pelle del viso

Per avere un viso raggiante e prevenire le rughe è importante dare alla pelle attenzioni quotidiane e costati.

Oltre ad una corretta alimentazione ricca di vitamine e minerali, anche bere 2 litri di acqua al giorno potrebbe essere fondamentale. Infatti, una giusta idratazione aiuterebbe a mantenere la pelle luminosa e giovane.

Per un viso senza imperfezioni, non dimentichiamo mai di struccarci prima di andare a letto. Rimuovere il make-up vuol dire pulire la pelle, eliminare le cellule morte e ridurre il sebo in eccesso. Inoltre, eviteremo il rischio di spiacevoli infezioni, soprattutto nella zona degli occhi.

Prevenire le rughe e ringiovanire di 10 anni: bastano pochi e semplici passaggi

Una pelle bella, tonica e radiosa è il sogno di tutte. Ma per ottenere questi risultati, non sempre dobbiamo affidarci al chirurgo o comprare delle creme costose. Ci sono alcuni rimedi beauty casalinghi da non sottovalutare.

Lo sanno bene le modelle. Il lavoro porta queste ragazze sempre in viaggio e in giro per il Mondo. Quindi, per apparire splendide e perfette durante le sfilate, utilizzano alcuni trucchetti davvero low cost.

Ad esempio, Bella Hadid è una super top model che sul suo profilo social ha svelato un segreto di bellezza davvero incredibile. Ma quale rimedio utilizza per combattere lo stress e rigenerare la pelle? Creme costose o trattamenti all’avanguardia?

Sembra strano, ma la modella più bella del Mondo usa un semplice trattamento che non costa praticamente nulla; ha l’abitudine di immergere il viso in una ciotola piena di ghiaccio. Pochi secondi per un risultato davvero sorprendente.

Un rimedio che viene da lontano

È vero, Bella Hadid ha 26 anni e una pelle del viso praticamente perfetta.

Ma in realtà, il ghiaccio, è un rimedio orientale da sempre utilizzato per tonificare il viso, renderlo luminoso e prevenire le rughe. Inoltre, il freddo avrebbe la capacità di opacizzare la pelle, stimolare la microcircolazione, ridurre il gonfiore e il rossore.

Ecco, quindi, come prevenire le rughe e ringiovanire di 10 anni, senza spendere neanche un soldo.

Attenzione alle contrindicazioni

Ma facciamo attenzione, questo trattamento casalingo non sempre è la giusta soluzione. Infatti, la pelle a contatto diretto con il freddo potrebbe bruciarsi, soprattutto se è molto sensibile.

Allora, per evitare dei danni irreparabili, avvolgiamo un cubetto di ghiaccio in un panno o in un asciugamano e tamponiamolo su tutto il viso.

L’effetto sarà immediato. Se non abbiamo del ghiaccio, usiamo dei cucchiaini. Lasciamoli in freezer per qualche minuto e poi passiamoli delicatamente (per pochi istanti) sulla pelle. Questo potrebbe essere un rimedio alternativo, ma altrettanto valido.