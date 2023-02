Se la parete vuota dietro al divano ti ha stancato ecco come puoi renderla speciale spendendo pochi soldi

Non sai come arredare la parete dietro al divano? Cerchi delle soluzioni originali ma che non ti facciamo spendere molti soldi? Scopriamo queste idee creative per valorizzare un muro bianco e vuoto.

Arredare la propria casa da soli non è sempre facile. L’inesperienza potrebbe far commettere degli errori di progettazione. Ma le soluzioni fai da te sono le più utilizzate, anche perché non sempre si ha la possibilità economica di affidarsi ad un professionista.

Abbellire e decorare la casa richiede tempo ed energia. Ma dopo tanti sforzi vedere la propria abitazione come l’avevamo sempre sognata è una bella soddisfazione.

Arredare con gusto il soggiorno

Uno degli spazi più difficili da arredare è il soggiorno, anche perché proprio in questa stanza accoglieremo parenti ed amici.

Per creare un ambiente confortevole, ogni singolo dettaglio deve essere ben organizzato e funzionale.

Il divano, ad esempio, è uno degli arredi che più attira l’attenzione e che detta lo stile della stanza. Ma per valorizzarlo al meglio è necessario occuparci anche della parete posta dietro al nostro sofà. Infatti, un muro bianco, spoglio e anonimo non è proprio la soluzione ideale per rendere l’ambiente accogliente.

Se la parete vuota dietro al divano ti ha stancato ecco come puoi arredarla spendendo pochissimo

Le idee per abbellire la parete sono davvero tante, ma vediamo le più particolari e creative.

Per valorizzare questa parte della casa, possiamo utilizzare dei quadri, della carta da parati colorata oppure delle fotografie.

Una soluzione molto raffinata è quella di optare per delle mensole. Possiamo sceglierle di metallo, in legno, colorate, dalle forme originali oppure anche realizzarle da soli con del materiale di recupero. Per fare in modo che risaltino, prendiamole spesse e profonde.

Poggiamoci sopra delle piante ricadenti oppure dei quadri di diverse grandezze.

Se abbiamo un salotto di piccole dimensioni, scegliamo di valorizzare la parete con lo specchio. Un oggetto molto decorativo, che ha la capacità di creare l’illusione della profondità e dare luminosità alla stanza. Possiamo sceglierlo tondo, quadrato oppure di diverse forme. Per far risaltare la bellezza dello specchio dipingiamo la parete di un colore molto inteso.

Altre soluzioni creative

Chi ama uno stile più classico, potrebbe scegliere una libreria (piccola o che riveste tutta la parete). D’altronde decorare con i libri è sempre una buona idea, anche se questa soluzione è più costosa delle altre. Posizioniamo il divano davanti alla libreria lasciando un passaggio di qualche centimetro.

Se la parete vuota dietro al divano ti ha stancato, puoi anche pensare di dipingerla. Utilizziamo una pittura decorativa o magari un disegno scenografico. Ad esempio, le righe sono molto di moda.

Se invece vogliamo essere creativi ma spendere pochi soldi, allora optiamo per degli

stickers murali. Sono degli adesivi molto facili da applicare, perfetti per decorare una parete bianca e anche coprire i piccoli difetti del muro.

Possiamo trovarli in tantissime forme, colori e dimensioni. Dobbiamo solo scegliere quello che più si intona allo stile del nostro salotto.