Prova questo dolce di Carnevale fritto o al forno: servono 2 arance e pochi ingredienti che hai già

La festa più attesa di febbraio è sicuramente il Carnevale, puntualmente diversi i preparativi per accoglierlo: carri addobbati, travestimenti, party e scherzi, ma soprattutto tante specialità culinarie, in particolare dolci tipici. Alcuni di questi sono più famosi e diffusi, ma ve ne sono altri davvero squisiti che varrà la pena di conoscere. È il caso di questi facili dolcetti marchigiani di cui uno tira l’altro.

A Carnevale si indossano maschere, tradizione che deriva dai licenziosi Saturnali romani, e ci si lancia in festeggiamenti euforici e colorati. Le date del Carnevale variano annualmente in base al giorno in cui sarà Pasqua. Infatti il Carnevale, che dura più di 2 settimane, cade 70 giorni prima della Domenica di Pasqua.

Giornate clou sono l’ultima domenica, detta propriamente di Carnevale, e il martedì conclusivo, il Martedì Grasso. Così detto perché ultimo giorno prima della Quaresima, periodo in cui tradizionalmente non si mangia carne e si adotta un regime alimentare magro.

Dunque è da sempre il momento di fare bagordi e concedersi qualche leccornia di più in tavola.

Tra i più famosi dolci carnevaleschi le chiacchiere, diffuse un po’ in tutta la penisola con nomi differenti, quali bugie, frappe e cenci. Ogni regione però ha le proprie tradizioni culinarie. E dunque a Carnevale troveremo ad esempio in Campania il migliaccio, in Emilia Romagna le tagliatelle dolci, i tortelli in Lombardia, le brighelle in Umbria.

Tipici delle Marche invece i cosiddetti arancini di Carnevale, che nulla hanno a che fare con quelli siciliani. Il loro nome deriva dal fatto che siano all’arancia, frutto che ne infonde la fragranza.

Si tratta di morbide e golose brioche a forma di girella, semplicissime da preparare. Inoltre richiedono ingredienti economici e comuni nelle nostre case.

Nello specifico servono:

300 g di farina 0;

8 g di lievito fresco di birra;

100 ml di latte;

1 uovo;

30 g di burro o 24 g di olio di semi di mais;

150 g di zucchero;

2 arance;

1 cucchiaino di sale;

limone (opzionale);

olio di semi di arachidi (opzionale).

Come preparare gli arancini

Prendiamo una ciotola capiente e versiamovi la farina e un terzo dello zucchero. Intiepidiamo un po’ d’acqua in una pentola e preleviamone un mestolo: vi scioglieremo il lievito e poi lo aggiungeremo nella ciotola.

Possiamo decidere se aggiungere il burro o l’olio. Nel primo caso sarà importante lasciarlo ammorbidire a temperatura ambiente e tagliarlo in piccoli pezzi, oppure scioglierlo a bagnomaria.

Uniamo poi l’uovo, il latte e il sale. Impastiamo fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo a lievitare per almeno 3 ore in un luogo caldo.

Una volta cresciuto l'impasto, stendiamolo su una spianatoia con un matterello

dandogli una forma rettangolare. Grattugiamo la buccia delle arance e spargiamola sull’impasto assieme al rimanente zucchero. Arrotoliamo il rettangolo su se stesso e tagliamone delle girelle in orizzontale. A questo

punto possiamo riscaldare abbondante olio di arachidi e friggerle per qualche minuto.

Oppure disporle in una teglia con carta forno e infornarle a 180 gradi per 20 minuti. Dunque prova questo dolce di Carnevale fritto o al forno, in ambedue i casi sarà davvero appetitoso.