Ogni ritracciamento sembra buono per far entrare investitori al rialzo. La liquidità sui mercati sembra ancora tanta e potrebbe far salire ulteriormente i prezzi. Molti continuano a farsi il seguente discorso:” i mercati da ottobre scorso salgono in media del 25%, dall’ottobre del 2022 del 50%, è qualcosa di anomalo!”. Attenzione, questo discorso non è possibile farlo MAI nemmeno nella vita di ogni giorno. Ogni giormo può sempre capitare qualcosa che nella storia non è mai capitato! Verso nuovi massimi per i mercati americani? Forse non nel breve termine.

I consigli di UBS

UBS consiglia agli investitori di considerare l’inserimento di azioni di società di piccole e medie dimensioni (small cap) nei loro portafogli di investimento per ottenere una maggiore diversificazione. Nonostante il recente aumento del mercato azionario guidato dalla tecnologia dell’Intelligenza Artificiale, le società di piccole e medie dimensioni non hanno registrato un aumento di valore proporzionale a quello delle società più grandi. Tuttavia, UBS raccomanda comunque di inserire questi titoli nei portafogli per diversificare gli investimenti. Gli analisti di UBS motivano questa raccomandazione sottolineando il valore convincente delle società di dimensioni medio-piccole e il potenziale rischio di concentrazione degli investimenti.

Investire in società più piccole consente anche di partecipare ad altri trend di crescita, come il passaggio alle energie rinnovabili e l’innovazione nel settore sanitario. Inoltre, con la diminuzione dei tassi d’interesse, le società più piccole possono beneficiare di costi di finanziamento più bassi. La Banca nota che attualmente i rapporti prezzo/utile delle società più piccole sono interessanti, con il rapporto prezzo-utili a termine dell’indice S&P Small Cap 600 inferiore alla media degli ultimi dieci anni e meno costoso rispetto a quello delle società più grandi del 35%. Gli analisti della Banca ritengono che i fattori che hanno causato la debolezza delle performance delle società più piccole stiano diminuendo e che un investimento in questo segmento di mercato possa offrire vantaggi all’interno di un portafoglio ben diversificato.

Verso nuovi massimi per i mercati americani? Come mantenere il polso della situazione

La giornata di contrattazione del giorno 4 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.596,98

Nasdaq C.

16.049,08

S&P500

5.147,21.

Al momento, il forte ritracciamento del 2 aprile non ha ancora generato segnali ribassisti. Oggi però potrebbe essere decisivo. In base alle nostre tecniche ci potrebbe essere l’inizio di un ritracciamento se la chiusura giornaliera odierna sarà inferiore ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.760

Nasdaq C.

15.951

S&P500

5.200.

Vedremo cosa accadrà.

