Acquisti e vendite consigliati da Bank of America: focus su Spotify

I mercati americani sono in un punto nodale ma non sembrano voler mollare la spugna. Cosa attendere da ora in poi? I nostri setup dell’8 marzo, poi del 25 dopo un leggero ritracciamento hanno visto i prezzi ripartire al rialzo. Il prossimo cluster di prezzo tempo secondo i nostri metodi proprietari, scadrà il 18 aprile. I listini tireranno al rialzo fino a questa data? Al momento non ravvisiamo swing ribassisti e fino a quando non ne vedremo, la teoria vuole che la tendenza vada assecondata.

Siamo ancora in una finestra cilcica, fino al 30 aprile, dove le serie storiche hanno visto formare rialzi. Il mese di aprile, e quelli a venire fino ad agosto, come da abbinamento fra il quarto anno del decennio e il quarto del ciclo presidenzi ale americano, sono attesi con elevate probabilità al rialzo. Ora andremo a leggere quali sono secondo un recente report, gli acquisti e vendite consigliati da Bank of America.

I consigli della Banca d’affari

Bank of America ha pubblicato la sua “Top 10 US Ideas for the Second Quarter”, che comprende nove raccomandazioni di acquisto e una di vendita per gli investitori. Le azioni raccomandate includono Alphabet, Citigroup, FIS, Intuitive Surgical, Kraft Heinz, Progressive Corp., Spotify, Tapestry e TopBuild. Gli analisti della Bnaca sono ottimisti su Alphabet per diversi motivi, tra cui eventi aziendali imminenti sull’intelligenza artificiale e la pubblicità online. Citigroup è considerata attraente per il suo potenziale di guadagno rispetto al rischio. FIS è vista come una fonte stabile di reddito con una struttura aziendale snella. Intuitive Surgical è una scelta principale per il 2024 grazie al suo nuovo sistema di robotica chirurgica. Kraft Heinz potrebbe vedere un aumento della domanda nel secondo trimestre. Progressive Corp. dovrebbe ottenere una maggiore quota di mercato grazie alla sua presenza e offerte convenienti. Spotify mostra tendenze positive nei margini di profitto e nel flusso di cassa. Tapestry ha solidi margini di profitto e flusso di cassa. TopBuild beneficia della forza nella costruzione di nuove case e dell’aumento dei prezzi dei materiali isolanti. Tuttavia, Bank of America consiglia di vendere Dollar General a ritenendo che non regga il suo modello finanziario a lungo termine.

Acquisti e vendite consigliati da Bank of America: focus su Spotify

Sul sito Marketscreener abbiamo letto quali sono i giudizi della platea degli analisti:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 36

Ultimo prezzo di chiusura 269,4 EUR

Prezzo obiettivo medio 248,7 EUR

Differenza / Target Medio -7,70%

Notiamo che il consenso è negativo in quanto proietta una sopravvalutazione del 7,70%. La tendenza giornaliera, settimanale, mensile e annuale è rialzista come definita dall’Alligator indicator. Ritorni sotto 260,80 su base mensile potrebbero far partire un ritracciamento anche del 5/7%.

Lettura consigliata

Come investire secondo Nuveen. Focus su Warner Bros Discovery quotata a Wall Street