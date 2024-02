I setup mensili stanno scandendo questa fase rialzista e come avevamo indicato il 20 febbraio, cluster più importante del mese come da nostri calcoli statistici, potrebbe essere iniziata l’ultima coda di rialzo fino al setup annuale del 7 marzo. Verso l’ultimo rialzo dei mercati? Ribasso alle porte? Nei prossimi paragrafi andremo a indicare a quale punto sembrerebbe essere la struttura grafica di alcuni listini internazionali e cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane/mesi.

La mappa previsionale per l’anno in corso

Abbiamo analizzato le serie stroiche dal 1898 ad oggi e abbinando il ciclo decennale al ciclo presidenziale americano abbiamo elaborato delle mappe che dal 2007 ad oggi stanno “funzionando” con una percentuale dell’85% circa.

Ecco quali sono le nostre previsioni per il 2024:

rendimento fra il 7 e il 10%;

fase laterale ribassista fino a maggio/giugno;

minimo annuale o intorno al 7 marzo oppure il 18 aprile, o il 20 maggio.

Andamento previsionale per il 2024 secondo le serie storiche elaborate da Proiezionidiborsa srlDa giugno in poi le probabilità dovrebbere essere al rialzo. Per il momento la polarità della nostra previsione sembrerebbe essersi invertita e quindi fino a quando “questa situazione” rimarrà così, dove il grafico attendeva minimi si formeranno probabilmente massimi, e viceversa.

Questo sigmfica che la probabilità è che il 7 marzo, scadenza del nostro primo setup annuale, potrebbe vedere la formazione di un massimo rilevante, e quindi che si possa scendere fino ai setup successivi del 18 aprile/20 maggio e 24 giugno.

Questo percorso viane definito in base alla formazione di medie aritmetiche e calcoli di probabilità.

Verso l’ultimo rialzo dei mercati? Ribasso alle porte? I livelli da monitorare

La seduta di contrattazione del 22 febbraio dei listini azionari ha riconfermato la partenza del rialzo. Di seguito i prezzi di chiusura:

Dax Future

17.460

Eurostoxx Future

4.884

Ftse Mib Future

32.772

S&P500

5.088,80.

Il trend rialzista di breve termine continuerà fino a quando su base settimanale non si formeranno minimi inferiori a:

Dax Future

17.055

Eurostoxx Future

4.755

Ftse Mib Future

31.000

S&P500

4.938.

La continuazione del rialzo andrebbe a rafforzare la nostra tesi delle ultime settimane: il 7 marzo probabilmente si formerà un massimo rilevante.

Come potrà notare il Lettore, in questi paragrafi non abbiamo scritto e nè ragionato di macroeconomia, di tassi, di Banche centrali e dei loro prossimi meeting. Oppure di inflazione che può salire o scendere. Il nostro approccio infatti si basa sul seguente assunto: i grafici tendono a scontare quello che è stato e quello che sarà.

Lettura consigliata

Due azioni bancarie hanno guidato i rialzi della settimana